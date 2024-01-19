Türk bilim insanları gelişmeyi böyle duyurdu: Tek tuşla uçak düşürecek! El yapımı patlayıcılar etkisiz kalacak

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Bölümü Plazma Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz, elektromanyetik dalgalar üzerinde el yapımı patlayıcılar sayesinde teknoloji devi Türkiye’de kullanıma geçti.

Dalgaların etkisi sayesinde güç mikrodalga sistemi uzaktan kontrol edilmektedir. Elektronik devreleri etkisiz bırakarak teknolojiyle beraber mayınlar ve el yapımı patlayıcılar uzaktan etkisiz hale getirilebilir.

”UÇAKLARI DÜŞÜREBİLİRSİNİZ”

Öksüz, üretilen sistemin savunma sanayisinin birçok alanında kullanımlarına değinilerek uydular, uçaklar bile durdurulabileceğine dair açıklamalar yaptı. Kendi güvenlik sisteminizi oluşturabilirsiniz. Bu sistemle beraber yan ürünler orta çıkarken yine savunma sanayisinde tercih edilir. sistemin üretilmesiyle beraber yüksek enerjiye değinen Öksüz, güçlü dalga üzerinden Isparta’nın veya Antalya’nın saniyede tükettiği elektrik üretilerek gönderim sağlanır. Devrelerde küçülmeler görülerek bacaklarında ark yapıp bozulmalarına karşılık gelir. Çipler, kontrol sistemleri, aynı zamanda radarların içindeki sistemler gibi farklı farklı versiyonları var bu sistemin kullanımı için. Bunların hepsini üretebilirsiniz.

Öksüz, insansız hava araçların kontrolünde yer alan bu tür cihazlar için ülkemizin güvenliği için büyük öneme sahip olduğu belirtildi. Terörle mücadele için dronlar, uçaklar ya da diğer insansız araçlar teknoloji üzerinde etkisiz kalır.

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