Türk bilim insanı yerli sürü İHA kontrol sistemi geliştirdi

Kalkış ağırlığı 5.5 ila 6.5 kilogram olan ve aralarında şifreli haberleşme ağı bulunan 12 İHA’nın kontrol edilebildiği sistem, hem askeri hem de sivil uygulamalarda kullanılıyor. 12 İHA’nın 20 kilometre alanı 55 dakika boyunca taramasına imkân tanıdığı gibi sinyalin konumunu bulma ve bölgeden görüntü alma gibi görevlerde fayda sağlıyor.

Kritik görevler görüyor

Doç. Dr. Filik, yerli sürü İHA kontrol sisteminin geniş bir alanda yardıma ihtiyacı olan kişilerin aranması ve yerlerinin tespit edilmesi gibi görevlerde de kullanılabildiğini kaydetti. Filik, şu bilgileri paylaştı: “Geliştirdiğimiz İHA’lar 1.5 kilogram faydalı yükle yaklaşık 55 dakika havada görev yapabiliyor. Şu anda yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı kapsayabiliyorlar. İHA’ların kalkış ağırlığı 5.5 ila 6.5 kilogram. Bir menzil sınırı yok. Menzil limitleri de arttırılabiliyor. Kontrol ve izleme yazılımlarını tamamen yerli olarak geliştirdik. Yaklaşık 2.5 yıllık bir emeğin ürünü. Kendi imkanlarımızla yazılım ve donanım altyapısını hazırladık.”

Geniş alanı tarıyor

Filik, sürü İHA’larca geniş bir alanın hızla taranabildiğini de aktardı. Doç. Dr. Filik, “Sürü İHA’lardan biri sinyal tespit ettiğinde diğerlerini uyarıp sinyalin alındığı bölgede bir araya gelerek çok daha iyi tespit yapabiliyor. Birinin bataryası bittiğinde diğeri onun vazifesini üstlenebiliyor. Bataryası biten İHA’nın yerine diğeri dahil oluyor. Sürekli operasyon ve kontrol gerektiren görevlerde sağlıklı şekilde kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.