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Türk bilim adamı Aziz Sancar'a, Özbekistan'da fahri doktora

Nöbel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'a davetlisi olarak sempozyumuna katıldığı Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

16 Ekim 2018 Salı 14:41
Türk bilim adamı Aziz Sancar'a, Özbekistan'da fahri doktora

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bilim olmadan saygınlık kazanamayız. Bunu Türk dünyası beraber çalışarak yapabilir. Ortak çalışma yapmamız çok önemli. Dilimiz, dinimiz ve köklerimiz aynı. Bizler beraber çalışırsak büyük işler yaparız. Bilimde büyük bir kuvvet olacağız" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar, Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından onuruna düzenlenen "Aziz Sancar: Bilimin sonsuzluğunda bir hayat" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Çok sayıda Özbek öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı konferansta Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ve Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov da hazır bulundu.

Konferansta konuşan Sancar, Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbekistan bayrağını ABD'ye götüreceğini ve kurduğu Türk Evi'nde bulunan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanına asacağını belirtti.

"Türk gençlerinin görevi dünya bilimine katkı yapmaktır"

Geçmişte yaşayan Türk bilginlerin bilimin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Sancar, "Bu topraklarda yaşayan ve matematiğin gelişmesine büyük katkı sağlayan El Harezmi'nin torunları olarak tüm Türk gençlerinin görevi dünya bilimine katkı yapmaktır" dedi.

Kendisinin Nobel ödülü almasının, bunu Türkiye'den bir bilim adamının almasını beklemeyen Batı ülkeleri için bir sürpriz olduğunu söyleyen Sancar, bu ödülün Türk dünyasına olan saygınlığı daha da artıracağını umduğunu belirtti.

Dünyada güçlü olabilmek ve saygınlık kazanmak için bilimde önde olunması gerektiğinin altını çizen Sancar, şunları söyledi:

"Bilim olmadan saygınlık kazanamayız. Bunu Türk dünyası beraber çalışarak yapabilir. Ortak çalışma yapmamız çok önemli. Dilimiz, dinimiz ve köklerimiz aynı. Bizler beraber çalışırsak büyük işler yaparız. Bilimde büyük bir kuvvet olacağız. Çocukluktan beri Türk dünyası hakkında düşüncelerim olmuştur ama büyük topluluklara sıradan birisi olarak bu düşüncelerimi söyleyemiyordum. Allah'a şükür Nobel aldım. Artık düşüncelerimi büyük topluluklara ve tüm dünyaya söylüyorum. İnşallah faydası olur."

Sancar'ı "Ata yurdunuza hoş geldiniz" diyerek karşılayan Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Marahimov, Sancar'ın ziyaretini, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan üniversite için özel bir armağan olarak gördüklerini söyledi.

Marahimov, Sancar'ın Nobel ödülü almasının Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan ve tüm Türk dünyasını gururlandırdığını ifade etti.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Şen de Sancar'ın başarısının Özbekistan için de yabancı olmadığını kaydederek günümüzde Özbekistan'ın bulunduğu toprakların yüzyıllar önce dünyaya ışık saçan, bilim ve din alimlerinin yetiştiği yer olduğunu hatırlattı.

Sancar'a fahri doktora unvanı verildi

Konferansta Aziz Sancar'ın hayat hikayesi ve bilim dünyasına yaptığını katkıların anlatıldığı sinevizyon gösterisi düzenlendi. Konferansın ardından Rektör Avaz Marahimov, Aziz Sancar'a Özbekistan Milli Üniversitesinin fahri doktora unvanını takdim etti. Sancar, daha sonra Özbek öğrenci ve öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:41
  1. Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA)
  4. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen
  5. TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar
  6. Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov
  7. Türk Evi
  8. Nobel ödülü
  9. Aziz Sancar

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