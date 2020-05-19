  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor

Libya ordusundan Sirte'deki Hafter hedeflerine hava saldırısı
için kalan
Aktüel

Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri araçlarıyla bayram turu attılar

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:00:21 -
Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri araçlarıyla bayram turu attılar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi.

Belediye Başkanı Elif Köse öncülüğünde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatadaşlar, araçlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

Kent sokaklarında tur atan konvoyun başındaki kamyonetin kasasına çıkarak vatandaşları selamlayan Köse, herkesin bayramını kutladı.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene milli bayramlarımızı evlerimizde yaşıyoruz. Koronavirüs bizleri kısa süreliğine ayırsa da sizlerle balkonlarda, camlarda buluşmaya, coşkumuzu yaşamaya engel olamaz." dedi.

Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sahip çıkmanın her Türk gencinin görevi olduğunu vurgulayan Köse, bu bilinçle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere ise şükranlarını sunduklarını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı