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Türk bayrağını çalan Rum'un babası Kıbrıslı Türklerden özür diledi

KKTC'de Akdoğan köyündeki Dr. Fazıl Küçük İlkokulundan Türk bayrağı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğrafını çalan Rum gencin babası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya özür mektubu yolladı

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:07
Türk bayrağını çalan Rum'un babası Kıbrıslı Türklerden özür diledi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Akdoğan köyündeki Dr. Fazıl Küçük İlkokulundan Türk Bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafını alıp kaçan 16 yaşındaki Rum Savvas Koulendoru'nun babası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mektup yazarak, özür diledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Koulendoru'nun babası, Akıncı'ya gönderdiği mektubunda büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, tüm Kıbrıslı Türklerden özür dilediğini belirtti.

Mektupta, "Şiddetle kınadığımız 16 yaşındaki oğlumuzun düşüncesiz davranışlarının sonuçlarına duyduğumuz üzücü pişmanlığımızı ifade ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya özür mektubuyla birlikte, Türk Bayrağı ile Denktaş'ın fotoğrafını da gönderen baba, "Sizi temin ediyorum ki, oğlum yapmış olduğu yanlışı anlamıştır, pişman olmuştur ve bunun tekrarı olmayacaktır." diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Mektupta, "Sizin aracılığınızla hem kendim, hem oğlum ve de tüm ailemiz, bu davranışlardan dolayı haklı olarak üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı hisseden herkesten içtenlikle özür dileriz." diyen aile, Akıncı'dan özürlerinin Kıbrıs Türk toplumuna iletilmesini rica etti.

Özür mektubu, Türk Bayrağı ve Denktaş'ın fotoğrafı Rum gencin aile yakınları tarafından bugün Cumhurbaşkanı Akıncı'ya verildi.

Cumhurbaşkanlığı'na gelen aile yakınlarına, olayın Akdoğan'daki bir dini ayin sırasında yaşanması nedeniyle Din İşleri Başkanı Talip Atalay ve Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi Koordinatörü Salpy Eskidjian eşlik etti.

Mektubun verildiği görüşmede İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Bayrağı ve merhum Denktaş'ın fotoğrafını teslim etmek üzere Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Karamehmet'i yarın saat 10.00'da kabul edecek.

- Akdoğan'daki bayrak krizi

KKTC'nin izniyle 8 Eylül'de Akdoğan köyünde bulunan Panagia Kilisesi'nde Rumlarca düzenlenen ayine katılan Savvas Koulendoru isimli Rum provokatör, kilisenin yakınındaki Dr. Fazıl Küçük İlkokulunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın fotoğrafını çalmıştı.

KKTC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın failinin Koulendoru olduğunun tespit edildiği ve hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığı belirtilmişti. Açıklamada, KKTC makamlarının Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde bir girişimde bulunarak, çalınan Türkiye bayrağı ve Denktaş'ın fotoğrafının KKTC'ye ivedilikle iade edilmesi talebinde bulunulduğu bildirilmişti.

KKTC yönetimi, ayrıca, Koulendoru'nun iadesini de talep etmişti.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:07
  1. Bayrak
  2. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
  3. KKTC
  4. Rum
  5. Türk bayrağı

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