Türk Bayrağı'na alçak saldırı sonrası Yunanistan'dan açıklama!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı dün Türk Bayrağı'na yapılan alçak saldırıya kınama mesajı yayınladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, dün 19 Mayıs tarihinde Yunanistan Parlamentosu önünde bir grup tarafından Türk bayraklarının yakılmasını kısa ancak sert bir şekilde kınadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunanistan, herhangi bir ülkenin ve bu durumda Türkiye’nin ulusal sembolüne hakaret etme eylemi en sert şekilde kınamaktadır. Benzer eylemler Yunan halkının kültürüne ve geleneklerine aykırıdır.”

Kaynak: Birlik Gazetesi