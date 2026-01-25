  • İSTANBUL
Yola düşen Türk bayrağı için duyarlı davranış: Sancağı yerden kaldırıp bağırlarına bastılar!

Mersin’de kaydedilen görüntüler, Türk milletinin kutsal değerlerine olan sarsılmaz bağlılığını ve bayrak sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Fırtınanın etkisiyle yola düşen ay-yıldızlı sancağı gören vatandaşlar, trafiği durdurarak bayrağı yerden kaldırdı.

Mersin’in Tarsus ilçesi D400 kara yolu üzerinde, fırtına sonrası yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Yol kenarındaki bir gönderde dalgalanan büyük boydaki Türk bayrağı, şiddetli rüzgarın etkisiyle koparak kara yolunun ortasına düştü. Bayrağın yerde olduğunu fark eden duyarlı sürücüler, hiç tereddüt etmeden araçlarını yolun ortasında durdurdu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle gönderden kopan büyük Türk bayrağı, kara yoluna düştü. Araçlarını durduran sürücülerin bayrağı katlayıp, güvenli alana bıraktığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tarsus ilçesi D400 kara yolu kenarında bulunan gönderdeki büyük Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden kopup, yola düştü. Yerdeki Türk bayrağını gören sürücüler, araçlarını durdurdu. Otomobillerinden inen 2 sürücü, Türk bayrağını kaldırarak katlayıp, güvenli bir alana bırakarak, yetkililere bilgi verdi. Bayrağın düştüğü noktada bekleyen sürücüler, daha sonra yollarına devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

