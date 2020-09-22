  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk bayrağı
Aktüel

Türk bayrağı

Türk bayrağı indir | Şanlı bayrağımızın tarihini, anlamını ve kanundaki yerini merak edenler sık sık internette ‘Türk bayramı’ ifadesini araştırıyor. Ayrıca sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı kullanmak isteyenler de bayrağımızın görüntülerini araştırıyor. Peki, Türk bayrağının anlamı nedir? | Türk bayrağının kanundaki yeri nedir?

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:46:00 -
Türk bayrağı

Türk bayrağı ve İstiklal Marşı, Türk halkının şanı ve şerefidir. Milyonlarca kişi evlerinin balkonlarına pencerelerine Türk bayrağı asmayı tercih ediyor. Bası vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı görselleri paylaşıyor. Bu sebeple internette sık sık Türk bayrağı konusu araştırılıyor. Peki, Türk bayrağının anlamı nedir?

Türk bayrağı kanunu

Türk bayrağının her bir noktasının belirli ölçüleri vardır. Bayrak imal edilirken ya da bayram çizimi yapılırken bu hususlar kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Türk bayrağında kullanılacak oranlar ise kanunla belirlenmiştir.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Türk bayrağı anlamı

Pek çok kişi internette Türk bayrağının anlamının ne olduğunu araştırıyor. Türk bayraklarında renkler farklı olsa da tarih boyunca hilal ve yıldız kullanılmıştır. Önceleri kullanılan köşeli yıldız zaferleri temsil etmekteydi. 1844 yılında Abdülmecit döneminde bayraktaki 8 köşeli yıldız, 5 köşeliye çevrilmiştir. Beş köşeli yıldız ise insanı temsil etmektedir. Hilal ise dini, inancı temsil etmektedir. 

Türk bayrağı profil

Birçok kişi profil fotoğrafı olarak Türk bayrağı kullanmayı tercih ediyor. Profillerinizde kullanacağız bayrakları internette görsellerde aratabilirsiniz. Arzu ederseniz de Play Store veya App Store’dan pek çok Türk bayrağı uygulaması indirebilirsiniz. Bu uygulamalarda duvar kağıtları, profil fotoğrafları bulunuyor.

En güzel Türk bayrağı

Türk bayrağı asker | Türk bayrağını asker fotoğraflarıyla birleştirmek isteyenler özellikle png dosyalarını aratıyor. Türk bayrağını, fotoğraf düzenlemesi işlemi için kullanmak isteyenler stok sitelerinden bayrak görselleri bulabilir. Ayrıca arama motorlarının görsel kısımlarından da Türk bayrağı fotoğrafları bulabilirsiniz.

Türk bayrağı indir

Birçok kişi internette ve uygulama mağazalarında Türk bayrağı konusunu araştırıyor. Uygulama mağazalarında onlarca farklı uygulama bulunuyor ve bu uygulamalarda Türk bayrağı görselleri yer alıyor.

Türk bayrağı fiyatları | Türk bayrağı al

Türk bayrağı satın almak isteyenler internette fiyat araştırması yapıyor. Türk bayrağını mağazalardan, kırtasiyelerden ve online mağazalardan satın alabilirsiniz. Türk bayrağının fiyatı ölçülerine göre farklılık göstermekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
Siyaset

İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti il başkanları toplantısında bahsettiği “Türkiye modeli”nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Tür..
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı