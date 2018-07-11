Türk basketbolunun duayen ismi Hakyemez hayatını kaybetti

Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bugün kontrol için gittiği hastanede bir operasyon geçiren Hakyemez, daha sonra kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, basketbol kariyeri boyunca; Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor'da Genel Direktör'lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi'ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.