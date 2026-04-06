Türk basınında cesur bir ses! Cuma Dergisi’nin yayın hayatına başlayışının yıldönümü

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Bugün, Türkiye basın tarihinde kendine özgü bir yer edinen Cuma Dergisi, 6 Nisan 1990 tarihinde başladığı yayın hayatının yıl dönümü. Yayıncılık anlayışı, duruşu ve cesur kalemiyle hafızalara kazınan dergi, özellikle zor dönemlerde ortaya koyduğu tavırla bir dönemin simgelerinden biri haline geldi. Türkiye’de bir ilk olarak cuma günleri yayınlanan haftalık siyasî dergi olma özelliği taşıyan Cuma Dergisi, sadece bir yayın organı değil; aynı zamanda bir fikir ve duruş hareketi olarak öne çıktı.

MAHALLENİN CESUR DELİSİ

Yayın çizgisinde “Hakk’ı üstün tutma” ilkesini benimseyen dergi, korkmadan, yılmadan ve geri adım atmadan doğruları dile getirmesiyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

Kurulduğu günden itibaren mazlumun yanında yer alan, haksızlığa karşı ses yükselten ve özellikle Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinden biri olan 1990’lı yıllarda askeri vesayete karşı net bir duruş sergileyen dergi, bu yönüyle dönemin baskıcı atmosferinde dikkat çekti. Basın dünyasında birçok yayın organının geri planda kaldığı süreçlerde, Cuma Dergisi açık ve cesur söylemiyle farklı bir konumda yer aldı.

DARBECİLER KAPATTIRDI

Derginin en çok konuşulan dönemlerinden biri Haziran 2004’te yaşandı. Cuma Dergisi, 29 Ağustos - 4 Eylül 2003 tarihli sayısında, “Disiplinsiz Paşalar” başlığıyla yayınlanan kapağında darbeci üç general Çetin Doğan, Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç fotoğraflarını “sinek 2’li, 3’lü ve 4’lüsü” tanımıyla işaret etmiş; kapakta “28 Şubat’ın 3 As Subayı Yine Konuştu” ve “Disiplinsiz Paşalar” başlıklarını kullanmıştı. Bu içerik nedeniyle dergiye 120 bin lira tazminata mahkum edildi ve bu gelişmenin ardından yayın hayatına son vermek zorunda kaldı.

MİRASI SÜRÜYOR

Aradan geçen yıllara rağmen Cuma Dergisi, ilkeli yayıncılığı, tavizsiz duruşu ve cesur gazetecilik anlayışıyla anılmaya devam ediyor. Onun bıraktığı miras, bugün hâlâ basın dünyasında “hakikatin peşinde koşmanın bedeli” üzerine yapılan tartışmalarda referans olarak gösteriliyor.

Bu mirasın günümüzdeki en belirgin yansımalarından biri ise Yeni Akit Gazetesi olarak öne çıkarken yayın çizgisinde benzer bir kararlılığı sürdüren gazete, tıpkı Cuma Dergisi gibi eleştirel ve Hakk’ı üstün tutan bakışını koruyarak, gündeme dair konularda net ve tartışmasız bir duruş sergilemeyi sürdürüyor.