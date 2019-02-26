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Türk balıkçılara ateş açıldı! Yaralılar var

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralandı, teknede de hasar oluştu.

26 Şubat 2019 Salı 16:24
Türk balıkçılara ateş açıldı! Yaralılar var

​Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesi limanından hareket eden 'Ostik Şenol' adlı 14 metrelik balıkçı teknesi, iddiaya göre uluslararası karasularda, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermiler kullanarak ateş açtı. Büyük korku ve panik yaşayan balıkçılar, telsizle yardım çağrısında bulundu.

Plastik mermi isabet eden kaptan Serdal Memiş ve tayfa Samet Demir ile eline gerçek mermi isabet eden İsa Memiş yaralandı. Bir süre sonra Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, geri çekildi. Kurşun delikleri oluşan balıkçı teknesi, 8 kişilik tayfası ile İstanbul'a döndü.

 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:24
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Romanya Sahil Güvenlik
  4. Türk balıkçı teknesi
  5. ateş açıldı

YORUM YAZ

  • reşatreşat20 dk önce
    dur ihtarına neden uyulmuyor.
  • osmanosman1 sa önce
    Pompalı tüfeklerinizi almadan o bölgelere gitmeyin derim. 2 adet Tow füzesi ile durumu lehimize çevirirdik.

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