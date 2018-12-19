Türk avukatı tehdit eden ırkçı kovuldu

Münübe Yılmaz

Almanya’da NSU terör örgütü tarafından öldürülen Türklerin yakınlarının avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız’ı 2 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit eden 5 polis açığa alındı. Kurdukları whatsapp grubunda kendi aralarında Hitler’in fotoğrafı ile gamalı haç gibi paylaşımlar yaptıkları ortaya çıkan polislerden birinin kadın olduğu belirtildi. Aşırı sağcı polislerin “halkı kışkırtma” ve “anayasaya aykırı sembollerin kullanımı” sebebiyle açığa alındığı ifade edildi.

Erdoğan’ın avukatı da hedefte

Bu arada, Yıldız’ın ardından NSU davasının bir başka avukatı Mustafa Kaplan’ın da ırkçılar tarafından tehdit edildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Böhmermann davasında avukatlığını yapan Kaplan’ın, gelen tehdit mailinden sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Almanya’nın Frankfurt kentinde avukatlık yapan Seda Başay Yıldız’a, 2 Ağustos tarihinde faksla “Pis Türk, dişi domuz. Sen Almanya’yla başa çıkamazsın. Eğer sağ çıkabilirsen bir an evvel defol git buralardan. 10 bin euro misilleme karşılığında kızını keseceğiz” gibi alçakça ifadelerin yer aldığı tehdit mektubunu gönderen kişilerin, kendilerini “NSU 2.0” diye adlandıran ırkçı polisler olduğu ortaya çıkmış, büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.