0553 313 94 23

Türk avukatı tehdit eden ırkçı kovuldu

Almanya'da Nazi artığı NSU terör örgütü tarafından öldürülen Türklerin yakınlarının avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız’ı 2 yaşındaki kızını "10 bin euro misilleme karşılığında kızını keseceğiz” gibi alçakça ifadeyle tehdit eden 5 polis açığa alındı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:53
Türk avukatı tehdit eden ırkçı kovuldu

Münübe Yılmaz

Almanya’da NSU terör örgütü tarafından öldürülen Türklerin yakınlarının avukatlığını yapan Seda Başay Yıldız’ı 2 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit eden 5 polis açığa alındı. Kurdukları whatsapp grubunda kendi aralarında Hitler’in fotoğrafı ile gamalı haç gibi paylaşımlar yaptıkları ortaya çıkan polislerden birinin kadın olduğu belirtildi. Aşırı sağcı polislerin “halkı kışkırtma” ve “anayasaya aykırı sembollerin kullanımı” sebebiyle açığa alındığı ifade edildi.

Erdoğan’ın avukatı da hedefte

Bu arada, Yıldız’ın ardından NSU davasının bir başka avukatı Mustafa Kaplan’ın da ırkçılar tarafından tehdit edildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Böhmermann davasında avukatlığını yapan Kaplan’ın, gelen tehdit mailinden sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. Almanya’nın Frankfurt kentinde avukatlık yapan Seda Başay Yıldız’a, 2 Ağustos tarihinde faksla “Pis Türk, dişi domuz. Sen Almanya’yla başa çıkamazsın. Eğer sağ çıkabilirsen bir an evvel defol git buralardan. 10 bin euro misilleme karşılığında kızını keseceğiz” gibi alçakça ifadelerin yer aldığı tehdit mektubunu gönderen kişilerin, kendilerini “NSU 2.0” diye adlandıran ırkçı polisler olduğu ortaya çıkmış, büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:53
  1. Almanya
  2. NSU terör örgütü
  3. Seda Başay Yıldız
  4. Hitler
  5. gamalı haç
  6. NSU davası
  7. Mustafa Kaplan
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. Böhmermann davası
  10. NSU 2.0

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından atama
    1. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    2. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    3. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    4. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    5. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    6. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    7. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    8. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    9. AK Parti'de iki ilçeye atama
    10. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    11. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    12. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    13. Akciğer sertleşmesi
    14. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    15. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    16. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    17. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    18. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    19. IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız..
    20. Hudeyde'deki ateşkes "ihlal"..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi