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Gündem Türk askerlerini görünce böyle kaçtılar
Gündem

Türk askerlerini görünce böyle kaçtılar

Düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi, İHA tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:01:00 -
Türk askerlerini görünce böyle kaçtılar

Yunan unsurlarının 2 Nisan'da aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik gayriinsani tutumu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının yardım eli uzatması, bölgedeki İHA tarafından kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kayıtlarda Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botunun Midilli Adası'nın kuzeyinde çocukların da bulunduğu 20-25 kişilik düzensiz göçmen grubunun lastik botuna tehlikeli şekilde yaklaştığı, tehlikeli manevralarla botu Türk kara sularına geri ittiği görülüyor.

Görüntülerin devamında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi üzerine Yunan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yanından uzaklaşması, düzensiz göçmenlerin de Türk sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarılması yer alıyor.

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