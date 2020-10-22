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Gündem Türk askerini gören kaçıyor! Savaşa girmeyi reddettiler
Gündem

Türk askerini gören kaçıyor! Savaşa girmeyi reddettiler

Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin 543. Alayı'na açtığı ateş sonrasında alay komutanı yaralandı, yardımcısı hayatını kaybetti. Alayın 1. Tabur Komutanı, komutan yardımcısı, havan bölük komutanları ve 1. taburun askerlerinin savaşa girmeyi reddettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:24:00 - 2020-10-22 16:37:39
Türk askerini gören kaçıyor! Savaşa girmeyi reddettiler

Azerbaycan'ın yerle bir ettiği Ermeni askeri birlikleri savaşa girmeyi reddettiler. 543. Alay'ın 1. taburu saldırılar sonrası savaştan kaçmaya başladılar. Bir grup asker savaşa girmeyi reddetti.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunun topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde Belend, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli köyleri, Fuzuli bölgesinde Gecegözlü, Aşağı Seyidehmedli, Zerger köyleri, Zengilan bölgesinde ise Mincivan kasabası, Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köyü işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca cephe hattının Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerlerinin Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

Çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü

Hocavend yönünde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği, Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Yorumlar

Ulvi

Akıllıca.Akıllı davranmak pek Ermenilerden beklenmez ya neyse..
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