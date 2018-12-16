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Türk askerine alçak sözler

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean, sosyal medya üzerinden Türk askerine 'terörist' diyen bir paylaşım yaptı. Yoğun tepkiler üzerine Sean, küstah paylaşımını silmek zorunda kaldı.

16 Aralık 2018 Pazar 20:26
Türk askerine alçak sözler

ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk askerine 'terörist' diyen bir tweeti sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepkiler üzerine, Amerikalı albay paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye kalkan olan ABD ordusunun skandalları bitmek bilmiyor.

Münbiç kırsalında dün teröristler hendek kazarken, ABD ordusuna bağlı askerler nöbet tutmuştu.

Skandal paylaşım

Bugün de ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medya platformu Twitter üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.

'Terörist' olmakla suçladığı Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri hedef aldığını öne süren paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medyada yayılması üzerine, Albay Sean Ryan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Alman gazeteciyi engelledi

ABD'li albay, skandal paylaşıma tepki gösteren Alman gazeteci Julian Röpcke'yi de Twitter'dan engelledi.

Tepkiler üzerine açıklama yapan ABD'li albay, önce tweeti sildiğini daha sonra da paylaşımın tamamını okumadığını savundu.

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:26
  1. ABD
  2. TSK

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 38 dk önce
    Asıl Terörist Sen Ve Sizsiniz Şerefsiz. Hiç Şüphesiz ki. Belanızı Bulmaya Az Kaldı.
  • Şeref KazanŞeref Kazan43 dk önce
    Abd alcakları bu hukumetdonemindepervasızlaştıklari kadar hicbir dönemde bu kadar ileri gidememişlerdi hala dost ve muttefik diye görüşen p...lere duyrulur
  • sukrusukru45 dk önce
    Ka.pe çocuğu,Dünyadaki bütün teröristlerin imalatçısı,hamisi,sahibi abd dir bunu e.ek gibi sizde biliyorsunuz aslında.
  • mikail mikail 46 dk önce
    sizde bize göre p....ç.ha puşhsunuz
  • 15 tem15 tem50 dk önce
    ... mehtap yılmaz işsiz üstteki resimdeki fetöcü, diğer fetöcü didem yılmaz ve fetöcü nagehan serbest!mehtap yılmaz 15 temmuz gecesi star'daki dünyalar savaşı z'yi mi seyrediyordu?

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