Türk askeri yetkililer, ABD’li heyetle görüşmek için Akçakale’de Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan Barış Koridorunun koordine edileceği Müşterek Hareket Merkezi çalışmaları için ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyetle görüşmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçen Türk heyet ile ABD’li askerler arasında görüşmeler yapılacağı öğrenildi.

Üç gün önce ABD’den gelen 6 kişilik askeri heyet, ilk gün sınır hattında inceleme yaptıktan sonra 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Heyet 2 gündür 3’üncü Hudut Alay Komutanlığında çeşitli görüşmeler gerçekleştiriliyor.

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