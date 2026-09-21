Amedspor liderliğe yükseldi! Hakemlere sert sözler

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş karşısında alınan galibiyet, Amedspor cephesinde hakem tartışmasının gölgesinde kaldı. Maçın ardından gazetecilere konuşan Nahit Eren, takımına ve taraftarlara teşekkür ederken karşılaşmanın yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Daha önce ne 1. Lig’de ne de Süper Lig’de maç sonrasında açıklama yaptığını belirten Eren, bu kez hakem kararlarına itiraz etmek için konuştuğunu ifade etti.

14 DAKİKALIK UZATMAYA TEPKİ

Eren’in eleştirilerinin merkezinde karşılaşmaya eklenen 14 dakikalık süre yer aldı. Hakemlerin rakibin gol bulmasına yönelik bir tutum sergilediğini iddia eden Eren, “Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Bunu kabul etmiyoruz.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Futbolcularına gösterilen kartların da tartışılabileceğini söyleyen Eren, asıl itirazının maçın uzatılmasına ilişkin olduğunu belirtti. Teknik direktörlerinin uzatma kararına tepki gösterdiğini ve kırmızı kart gördüğünü ifade etti.

TFF’YE ÇAĞRI: “MÜCADELE AZMİNİ GÖLGELEYEMEZSİNİZ”

Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunan Eren, galibiyet ve liderliğe rağmen hakem yönetiminden duydukları rahatsızlığın sürdüğünü söyledi.

Eren, “Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmini gölgeleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Anadolu takımlarının taraftar desteğiyle Süper Lig’de söz sahibi olabileceğini vurgulayan Eren, mütevazı bütçeyle oluşturdukları kadroyla ligin üst sıralarını zorlamak istediklerini belirtti.

HEDEF SÜPER LİG’DE KALICILIK

Amedspor’un hem Süper Lig’de kalıcı olmayı hem de sezon sonunda taraftarlarını mutlu edecek bir konuma ulaşmayı hedeflediğini aktaran Eren, mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

“Lütfen bu lige, hakem kararlarıyla damga vurmayın.” çağrısını yapan Eren, Beşiktaş karşısında alınan sonuç için teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.