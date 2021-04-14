Türk askeri üssüne saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır.Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı Erbil Havalimanı'nın vurulmasının ardından gerçekleşti

Saldırının Erbil Uluslararası Havalimanı yakınına bir roketin düşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Ayrıca saldırının ardından Türk İHA'larının Başika semalarında uçtuğu öğrenildi.

SİHA görevlendirildi

Bölgede bir SİHA'nın görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı belirtilen bakanlık açıklamasında, "Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.