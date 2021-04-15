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Gündem Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’
Gündem

Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılarla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:40:00 -
Türk askeri üssüne hain saldırı sonrası Barzani’den açıklama! ‘Görüştüm ve anlaştık’

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) Türk askeri üs bölgesine hain saldırı yapıldı. MSB, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler vererek başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Barzani, "Bu gece Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Erbil ve Başika'da meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Soruşturma devam ederken yakın temasta kalmak konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

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