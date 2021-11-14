  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk askeri Azerbaycan'ın tüm haklarını savunacak
Aktüel

Türk askeri Azerbaycan'ın tüm haklarını savunacak

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:13:00 -
Türk askeri Azerbaycan'ın tüm haklarını savunacak

Türkiye'nin toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için her zaman Azerbaycan'a güçlü destek verdiği, Rusya ile oluşturulan Ortak Merkez'in faaliyetlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının gereği olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi: “Bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesi amacıyla 17 Kasım 2020 tarihinde verilen iznin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması kabul edilmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşırı ekmek tüketiminin sağlığa 7 olumsuz etkisi!
Kadın - Aile

Aşırı ekmek tüketiminin sağlığa 7 olumsuz etkisi!

Aşırı ekmek tüketimi, vücutta kolesterol rahatsızlığından psikolojik problemlere kadar birçok etkiye neden oluyor. Peki çok fazla ekmek tüke..
HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler...
Siyaset

HDP artığı Barış Atay’dan skandal sözler... "Kürdistan" denilebilirmiş!

Terör sevici TİP Milletvekili Barış Atay, Diyarbakır'da skandal ifadeler kullandı. Atay, HDP ile ittifak halinde olduklarını vurgularken "He..
İşte 'zillet'in cumhurbaşkanı adayı kriterleri
Siyaset

İşte 'zillet'in cumhurbaşkanı adayı kriterleri

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi"nin getirilmesini savunan 6 partinin temsilcileri ilk kez bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay