Türk askeri Azerbaycan'ın tüm haklarını savunacak

Türkiye'nin toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için her zaman Azerbaycan'a güçlü destek verdiği, Rusya ile oluşturulan Ortak Merkez'in faaliyetlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının gereği olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi: “Bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesi amacıyla 17 Kasım 2020 tarihinde verilen iznin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması kabul edilmiştir."