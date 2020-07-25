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Eğitim

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Türk Alman Üniversitesi bölümleri taban puanları kontenjanları 2020 | Eğitim hayatlarına İstanbul’da bulunan Türk Alman Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler “Üniversite taban puanları 2020” , “Türk Alman Üniversitesi puanları 2020” , “Türk alman Üniversitesi bölümleri” , “Türk Alman Üniversitesi 2020 kontenjanı” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 14:33:00 -
Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Üniversite sınavı 3 oturup halinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Ardından 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihler yapılacak. Bu sebeple milyonlarca kişi “Üniversite taban puanları 2020” konusunu araştırıyor.

Türk Alman Üniversitesi bölümleri 2020

Bilgisayar Mühendisliği(Almanca)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Almanca)

Endüstri Mühendisliği(Almanca)

Hukuk

İktisat(Almanca)

İnşaat Mühendisliği(Almanca)

İşletme(Almanca)

Kültür ve İletişim Bilimleri

Makine Mühendisliği(Almanca)

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri(Almanca)

Mekatronik Sistemler Mühendisliği(Almanca)

Moleküler Biyoteknoloji(Almanca)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Almanca)

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim hayatlarına Türk Alman Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler 2020 yılı taban puanlarını merak ediyor. Türk Alman Üniversitesi puanları için tıklayınız.

2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

 

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