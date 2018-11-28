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Türk-Alman dostluğu kazandı

Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek amacıyla İstanbul’da bir gösteri maçı yaptı. Karşılaşma sonunda Hück ile Arslan galip ilan edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:47
Türk-Alman dostluğu kazandı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun öncülüğünde Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek amacıyla Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, İstanbul’da bir gösteri maçı yaptı. Karşılaşma sonunda hakemler, aynı zamanda 2 kez Avrupa Kick Boks şampiyonu olan Hück ile dünya boks şampiyonu Arslan’ı galip ilan etti. Hück ve Arslan’a şampiyonluk kupalarını Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu verdi. Orakçıoğlu, “Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundukları için Uwe Hück ve Fırat Arslan’a teşekkür ediyorum. Her iki isim bu akşam bizler için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Bu fedakarlık dostluğumuzun çimentosu olsun” dedi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:47
  1. İstanbul
  2. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
  3. Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück
  4. Türk boksör Fırat Arslan
  5. Avrupa Kick Boks
  6. Orka Holding

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