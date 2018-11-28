Türk-Alman dostluğu kazandı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun öncülüğünde Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek amacıyla Volkswagen Group Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Hück ile dünya şampiyonu Türk boksör Fırat Arslan, İstanbul’da bir gösteri maçı yaptı. Karşılaşma sonunda hakemler, aynı zamanda 2 kez Avrupa Kick Boks şampiyonu olan Hück ile dünya boks şampiyonu Arslan’ı galip ilan etti. Hück ve Arslan’a şampiyonluk kupalarını Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu verdi. Orakçıoğlu, “Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundukları için Uwe Hück ve Fırat Arslan’a teşekkür ediyorum. Her iki isim bu akşam bizler için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Bu fedakarlık dostluğumuzun çimentosu olsun” dedi.