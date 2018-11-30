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Türk Akımı Bulgaristan'dan geçecek

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğal gaz boru hattının bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceği duyuruldu. Boru hattının ülkesinden geçmesini isteyen Yunanistan ise umduğunu bulamadı.

30 Kasım 2018 Cuma 20:30
Türk Akımı Bulgaristan'dan geçecek

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Parlamento'da yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın bir güzergahının Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin Rus Enerji şirketi Gazprom'dan resmi bir açıklama geldiğini söyledi.

Petkova'ya göre karar, Bulgaristan'ın ekonomik durumunun analizi ve piyasa değerlendirmesi sonucu alındı.

Bulgaristan üzerinden yapılacak doğal gaz aktarım miktarı ve aktarımın süresine ise sonraki aşamalarda karar verilecek.

Rusya ile Bulgaristan, bir süredir TürkAkım güzergahına ilişkin görüşmelerde bulunuyordu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:30
  1. Bulgaristan
  2. TürkAkım
  3. Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova
  4. Türk Akımı doğal gaz boru hattı
  5. Yunanistan

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu2 sa önce
    Yunanistan dan sonra Rusya Bulgaristan'ı da aramış....Aynısını Onlara da demiş....Demiş ki hayırlı olsun iki boru sizden geçecek....Bekleyin geliyor demiş....Olar da waww demiş...Sevinmişler gariplerim yani....Sıkıntı olmasın diye önlem almış Ruslar yani....Waww
  • tuzcutuzcu3 sa önce
    Haberin içi farklı dışı farklı....Arkadaş ben mi yanlış okuyorum.....Ruslar demiş ki; iki boru var, bir tanesi size doğru geliyor hayırlı olsun demiş.....Yunanlılar da demiş ki wowww sevinmişler yani, haber bile yapmışlar....Avuç yalayan yok yani; haritada da öyle görünüyor sayın haberci haberin ola....
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