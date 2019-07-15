0553 313 94 23

Türk akademisyenden uluslararası yatırımcılara öneri

Yaşar Üniversitesi akademisyeni Doç.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
Türk akademisyenden uluslararası yatırımcılara öneri

Yaşar Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Mehmet Umutlu, uluslararası yatırımcılara farklı bir tahminleme yöntemi sundu.


Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Umutlu tarafından finans alanında hazırlanan bilimsel yayının sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli medya kuruluşu Advisor Perspectives’in (Danışman Görüşü) web sitesinde ele alındı. Amerika’da faaliyet gösteren ve 130’dan fazla resmi yatırım danışmanlığı şirketini bünyesinde barındıran The BAM Alliance Kurumlar Birliğinin Araştırma Bölümü Başkanı Larry Swedroe tarafından yorumlanan sonuçlar, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti.



"Yeni bir yöntem geliştirmiş olduk”


Yatırım danışmanlığı şirketlerine ve profesyonel varlık yöneticilerine danışmanlık hizmeti veren medya kuruluşu Advisor Perspectives’te yer alan bilimsel yayını hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Umutlu, “Yatırımcılar, hisse senedi yatırımlarından yüksek getiri elde edebilmek için çeşitli yatırım stratejileri uygularlar. Mesela düşük fiyatlı hisse senetlerine yatırım yapma, kısa süre önce yüksek getiri sağlamış hisse senetlerine yatırım yapma gibi. Bu veya buna benzer stratejilerinin bazı dönemlerde yüksek getiri sağladığını görüyoruz. Fakat seçilen strateji hangisi olursa olsun belli dönemlerde yüksek kar getirse de elde edilen karlar zaman içinde azalabiliyor ve hatta tamamen yok olabiliyor. Bu da sürekli bir şekilde kar elde etmek isteyen yatırımcıların hangi stratejiyi ne zaman kullanmaları gerektiği sorusunu ortaya çıkarıyor. Polonya Poznan İktisat ve İşletme Üniversitesi ile Dubai Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Adam Zaremba ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak karlı yeni bir yatırım stratejisi bulmaya çalışmak yerine, mevcut stratejilerden hangilerinin ne zaman karlı sonuçlar doğurduğu üzerine durduk. 120 farklı yatırım stratejisini test ederek ulaştığımız sonuçlar; operasyon karının yani faiz amortisman ve vergi düşülmemiş karın, firma değerine oranı yüksek olan yatırım stratejilerinin yüksek kazanç getirdiğini gösterdi. Böylece yatırımcıların kullandıkları yatırım stratejilerini dönemsel olarak değiştirerek sürekli kar elde edebilecekleri yeni bir yöntem geliştirmiş olduk” dedi.



Tüm yatırımcılar için yol gösterici


Dünyadaki en başarılı yatırımcılardan biri olarak gösterilen ABD’li iş adamı Warren Buffett’in kazanma stratejilerini anlatan kitabı ‘Warren Buffett Gibi Düşün, Hareket Et ve Yatırım Yap’ ile de tanınan The BAM Alliance Kurumlar Birliğinin Araştırma Bölümü Başkanı Larry Swedroe tarafından örnek gösterilen çalışmanın, uluslararası pek çok yatırımcının ilgisini çektiğini belirten Dr. Umutlu, sonuçların Türk yatırımcılar için de yol gösterici olduğunu söyledi. Doç. Dr Umutlu ve Dr. Zaremba’nın çalışması ayrıca Uluslararası Atıf Endeksi’nde (SSCI) yer alan ’Uygulamalı Ekonomi’ isimli bilimsel dergide de yayınlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    2. Eski milletvekili Karadeniz için..
    3. İsrail güçleri Batı Şeria'da 10..
    4. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    5. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    6. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    7. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    8. Hain darbe girişiminin seyrini..
    9. Kırıkkale’de otomobil devrildi: 4..
    10. Sürpriz görüşmenin detayları ortaya..
    11. Çeşme’de 90, Karaburun’da 37 göçmen..
    12. Prof. Dr. Cevdet Erdöl: “Yeni..
    13. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    14. İçme suyu deposuna güneş enerjili..
    15. Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz mesajı
    16. İsteğe bağlı sigortada emeklilik nasıl..
    17. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    18. Diyarbakır’da madde bağımlısı gence..
    19. Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
    20. Kahramanlar Anadolu Üniversitesinde..
    21. Domates üretiminde dev yatırıma ilk..
    22. Çevre yolu çalışmaları 7 yıl sonra..
    23. Endonezya'da tekne alabora oldu: 2 ölü
    24. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    25. Emet’te hac kafilesi kutsal topraklara..
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    27. Aslanapa’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    28. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    29. KO-MEK insanları iş sahibi yapmaya..
    30. Pazaryeri’nde su depoları temizlendi
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim