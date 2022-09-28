"Türk aile hayatı" dediğiniz bu mu? Zehra Çilingiroğlu "o erkekle" değil "bu erkekle" eğlenmiş

Şarkıcı Hadise ile boşanma aşamasında olan iş adamı Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu ile Yunanistan'ın Rodos adasında görüntülendi.

Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Magazin" programında Mehmet Dinçerler ile Zehra Çilingiroğlu'nun gayrimeşru ilişki yaşadığı iddia edildi.

Konuya ilişkin avukatı aracılığı ile açıklama yapan Zehra Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Mehmet Dinçerler ile karşılaştığını ve ortaya atılan iddiaların "gerçek dışı" olduğunu söyledi.

Zehra Çilingiroğlu, avukatı Arca Açıkel aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Mehmet Dinçerler Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi" başlığı altında yayılan haberlerin kurmacadan ibaret olduğu belirtilirken "Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

O erkekle değil bu erkekle eğlenmiş!

Zehra Çilingiroğlu hakkında ortaya atılan iddiaların Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiralar içerdiği aktarılan yazıda, "Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir" ifadeleri kullanıldı.

Türk aile yapısından dem vurulan açıklamanın devamında ise Zehra Çilingiroğlu’nun Mehmet Dinçerler ile değil, başka bir erkek ile eğlendiği belirtilerek, "Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.

Zehra Çilingiroğlu’nun bir yandan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğu iddialarının Türk aile yapısına uygun olmadığını ifade edip diğer yandan başka bir erkekle zaman geçirdiğini açıklaması "Ahlak iflas etmiş" ve "Türk aile hayatı dedikleri de bu imiş!" gibi tepkilere neden oldu.