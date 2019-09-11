0553 313 94 23

Turizmin yeni gözdesi Bursa

Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan doğa harikası Bursa, turizm anlamında marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:02
Turizmin yeni gözdesi Bursa

Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan doğa harikası Bursa, turizm anlamında marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğal yapısı ve tarihi değerlere sahipliğiyle ön planda olan ulu şehir şimdi ise ’’cittaslow’’a hazırlanıyor.


Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, İznik ve Keles ilçelerini cittaslow olarak turizme kazandırmak için yerinde incelemelerde bulunmak üzere her iki belediyeden de heyet oluşturarak İzmir Seferihisar’a götürdü. Ortalama uzaklığı 40 ila 50 kilometre olan her iki ilçenin de kendine özgü doğal özellikleri ve tarihi zenginliği bulunuyor. İznik; gölü, surları, Ayasofya, bazalika, 1. Murat Hamamı, çinisi ve daha birçok açık hava müzelerini barındırıyor. Keles ise, Marmaranın en büyük yaylası olan Kocayayla’ya ve bunun yanında ulusal ve uluslar arası organizasyonlara ev sahipliğiyle birlikte, sıcak sularıyla, mağaralarıyla, göletleriyle,Osmanlı köyleri ve doğasıyla, doğa sporlarıyla, raftig bölgesiyle bu ve buna benzer bir özellikleri dikkat çekiyor.


Bursa, dünyanın gözbebeği olmasının yanında yaşanılabilir kentler sıralamasında da ön sıralara ilerletmekte. 30 ülkenin bulunduğu ve 260 kentin ev sahipliği yapıtığı cittaslow’a Türkiye’de 17 şehir girdi. Sürekli değişik şehirlerden müracaatların yapıldığı cittaslow’un kendine has şartları var ve en belirgin özelliği nüfusunun 50 binin üzerinde olmaması ve şehrin kendi kimliğini oluşturması. Bunun yanında 72 adet daha kriterin bulunduğu cittaslow’a şimdi Bursa da aday. Adaylık süresinin başlamasıyla bu 72 maddelik şartlara uyarak cittaslow özelliğini alan ilçelerin yanında diğer ilçeler de kendi doğal güzellikleri ve kendine özgü kimlikleriyle kombine edilerek hem turizm anlamında ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunulacak, dem de dünya üzerinde yaşanılabilir şehirler sıralamasında ülkemiz ve Bursa ön sıralarda yer alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:02
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Whatsapp' talimatı!
    1. Erdoğan'dan 'Whatsapp' talimatı!
    2. Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon..
    3. El Kaide liderinden o ülkelere saldırı..
    4. Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 1..
    5. Bitlis’in Valiliğinden trafik..
    6. Trabzonspor’da tatsız antrenman
    7. "Çok faydalı, güzel, sıcak bir..
    8. Valencia, teknik direktör Toral'ın..
    9. Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup..
    10. Başkan Gürkan Külliyedeki buluşmayı..
    11. Abla, acı gerçekleri tek tek..
    12. Yaşlılar otobüs saatlerinden şikayetçi
    13. Hindistan'da Müslüman gencin linç..
    14. Samsun’da kız meselesi yüzünden..
    15. Turizmin yeni gözdesi Bursa
    16. Ağızda ve dilde mantar nasıl geçer?..
    17. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    18. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    19. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari..
    20. IKBY'ye "Kerküklüleri serbest..
    21. Uzman isimden çarpıcı Taliban analizi:..
    22. TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında..
    23. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol..
    24. Mısır’da yolcu otobüsü köprüden düştü:..
    25. İki madenci şehri karşı karşıya geldi
    26. Karabükspor’da Vanspor maçı..
    27. MHP lideri Bahçeli Bayburt’a geliyor
    28. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    29. GUHEM’de hedef 23 Nisan
    30. Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...