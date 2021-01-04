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Aktüel "Turizmin başkenti" Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi
Aktüel

"Turizmin başkenti" Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:18:15 -
"Turizmin başkenti" Antalya'da kısıtlamanın bitmesiyle sahiller hareketlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da, haftanın ilk gününde güneş yüzünü gösterdi. Kentte hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi buldu.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti. Antalyalılar ve turistler, öğlen saatlerinden itibaren Konyaaltı, Sarısu ve Lara plajlarında yoğunluk oluşturmaya başladı.

Sahillerde güneşlenenler zaman zaman denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Bazı kişiler sahil bandında yürüyüş ve spor yaparken bazıları da bisiklete binmeyi ve balık tutmayı tercih etti.

Sahillerde devriye gezen polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

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