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Turizmi korumak amacıyla TÜRSAB’ın yetkileri artırıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) denetim yetkileri, turizme zarar veren faaliyetlerin önlenmesi için artırıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:36
Turizmi korumak amacıyla TÜRSAB’ın yetkileri artırıldı

TÜRSAB’dan yapılan açıklamaya göre, son günlerde turistlere yönelik fahiş fiyat uygulamaları, acenta belgelerinin kiraya verilmesi ve bazı acentalara ait TÜRSAB belgelerinin, UBER faaliyetlerinde kullanılmasıyla ilgili şikayetler üzerine, birliğin müracaatıyla harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine dağıtımlı olarak yayınladığı genelgeyle TÜRSAB’ın denetim yetkisinin sınırlarını genişletti. Söz konusu genelgeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, süreci hızlandırmak için tek başına denetim yapma ve savunma almayı TÜRSAB’ın yapabilmesi için yetki verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:36
  1. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

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