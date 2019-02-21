Turizme Uzakdoğu ve Rus dopingi

Ekonomi Servisi

2019 yılına umutlu bir başlangıç yapan turizm sektörü 40 milyar doların üzerinde gelir elde etmek için yeni bir açılım başlattı. Bu yıl yüzde 35 büyümeyi hedefleyen sektörün ilk adımı ise kaliteli hizmetle paralı turisti çekmek olacak. Uzmanların beklentileri ise Türkiye’nin bu yıl rüzgârı arkasına aldığı yönünde. İşte veriler ve uzmanların görüşleri eşliğinde sektörde yaşanabilecek gelişmeler:

Büyüme beklentisi: Yüzde 35

Türkiye 2018’i, turizm gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüme ile kapattı. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, turizm sektörünün 2019 büyüme beklentisinin ise yüzde 35 olduğunu söyledi. Sektör için bu büyüme, 47 milyon turist ağırlayarak, 39 milyar dolar döviz geliri elde etmesi anlamına geliyor. Türkiye’nin 2019’da genel büyümesinin yüzde 2.3 olacağı öngörülüyor. Buna göre turizm sektörü, genel büyümenin yaklaşık 15 katı büyümüş olacak.

Rus ve Japon turist akını

Türkiye’deki otellerin doluluk oranının geçen yıl 2017’ye göre yüzde 9.6 arttığına dikkat çeken uzmanlar, 2018’i yüzde 66.2 doluluk ile kapatan sektörün bu yıl yüzde 80’leri zorlayacağı görüşünde. Bu sezon ise turizm sektörünün sıçrama yapmasını sağlayacak iki önemli gelişme ise Rusya’da ve Japonya’da Türkiye yılına dönük tanıtım faaliyetleri. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Türkiye turizmde altın yılını yaşamış olacak.

Ortak fon moral verdi

Turizmcilerin yüzünü güldüren bir başka gelişme ise Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında Turizm Geliştirme Fonu’nun kurulacak olması. 2023 hedeflerini 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir olarak revize eden turizm sektörü için kurulması planlanan fonla, tanıtım için ortak bir kaynak oluşturulacak. Sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Bakanlığın kaynak aktarımı yapacağı fon, yeni tanıtım stratejilerinin belirlenmesi, turizm kaynaklarının artırılması, turizmin 12 aya yayılması gibi alanlarda kullanılacak.

İstanbul’un yıldızı parladı

İstanbul, geçtiğimiz yıl 13 milyon 433 bin kişiyi ağırladı. Bir önceki yıla göre yüzde 24’lük ziyaretçi artışına ulaşan İstanbul, bu yıl yeni rekorlara hazırlanıyor. Geçen yıl gelen turist sayısında Antalya, 13 milyon 642 bin ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Türkiye’nin turizm cenneti, geçtiğimiz hafta gerçekleşen 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) tanıtıldı.

En çok Çinliler harcama yapıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, dünyayı gezen turistler arasında en çok Çinli gezginler harcama yapıyor. Örgütün 2017 verilerine göre Çinli gezginler 258 milyar dolar, ABD’li gezginler ise 135 milyar dolar harcadı. Rusya 31 milyar dolar, Brezilya 19 milyar dolar, Hindistan ise 18 milyar dolar harcama yaptı.

Türkiye turistlere ‘şifa’ oldu

Ülkemiz, sağlık turizminde atağa geçti. Geçen yıl sağlık amacıyla Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 551 bin 748’e ulaştı. Söz konusu gerekçeyle son 10 yılda ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı da 3 milyon 172 bin 789 kişi olarak kayıtlara geçti.

Ankara Sağlık Turizmi Derneği (ASTUD) Başkanı Fatih Somuncu, Türkiye’nin termal alanlarını ve şifalı yerlerini tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Ülke olarak 2023’te dünya sağlık turizmi pastasından 20 milyar dolar pay almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Bakanlıktan büyük hamleler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl klasik tanıtım anlayışının ötesinde bir adım atarak hem sektörün sorunlarını çözecek hem de Türkiye’nin tanıtımına güç katacak projeleri devreye sokuyor. Atılan adımlardan birkaçı şunlar:

-Turizm için yeni yasa hazırlığı ve dijital uygulamalara geçiş

-Turizm Ana Planı çerçevesinde turizmin 12 aya yayılması

-Turizm geliştirme fonunun hayata geçirilmesi

-Yeni tanıtım logosu uygulamasıyla Türkiye markasının öne çıkarılması

-Sosyal medyanın etkin kullanımı

-Japonya ve Rusya’da ilan edilen Türkiye Yılı kapsamında etkin tanıtımlar

-Nitelikli turist-nitelikli personel odaklı proje kapsamında Turizm Meslek liselerinin yeniden yapılandırılması.