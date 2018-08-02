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Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi

Uzun bayram tatilinde uçakların, otobüslerin ve otellerin doluluk oranında rekor kırılması ve8-10 milyar liralık harcama yapılması bekleniyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:20
Turizme 9 günlük bayram tatili dopingi

Kurban Bayramı, ekonomiye güç katacak. Bayram döneminde havayolu şirketlerine, tur operatörlerine, otellere, restoranlara ve rent a car firmalarına talep artacak.

ONLARCA SEKTÖR İHYA OLACAK

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu,  Kurban Bayramı’nın onlarca sektörü ihya edeceğini belirterek, “Uçaklar, otobüsler ve oteller tıklım tıklım dolacak, rent a car şirketleri ile restoranlar rağbet görecek” dedi. 9 günlük tatilde 8-10 milyar liralık bir harcama yapılacağını vurgulayan Polatoğlu,  “Bunun 3 milyar lirası konaklamaya, 6-7 milyar lirası yola ve yeme içmeye gider” tahmininde bulundu.

Polatoğlu, tatilcilerin ortalama 2 bin 500 ila 3 bin lira harcayacağını öngördü.

Şu aşamada otellerde ve tur şirketlerinde yoğunluk görüldüğüne işaret eden Polatoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Taleplere yetişemiyoruz, art arda telefonlar alıyoruz. Müşterilerimizin önemli bölümü Antalya ve Muğla turları için başvuruyor. Tabii kültür turlarına da akın var. Burada Kapadokya ve Hatay ön planda. Doğa turları için de Giresun, Ordu ve Artvin gibi illerimiz tercih ediliyor.”

İÇ TURLARDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Kurban Bayramı’nın turizme ivme kattığını kaydederek, “İç turlarda yüzde 40, dış turlarda yüzde 35 artış görüyoruz. İçeride Alanya, Belek, Fethiye, Alaçatı, Didim, Kapadokya gibi destinasyonlara ciddi talep var. Kıbrıs turlarında yüzde 35-40 civarı bir artışa tanık oluyoruz” ifadelerini kullandı.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 100’E ULAŞIYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır da bayramların pek çok sektörü ve firmanın yararına olacağının altını çizdi. Bayındır, Ege ile Akdeniz otellerinde doluluk oranlarının yüzde 100’ü bulduğuna dikkat çekti ve “Buralara şu anda müracaat etmek, önden yer almak gerekiyor” çağrısı yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:20
  1. Ordu
  2. Muğla
  3. Hatay
  4. Giresun
  5. Artvin
  6. Antalya
  7. Türkiye Otelciler Birliği
  8. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği

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