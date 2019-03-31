0553 313 94 23

Turizmde kasalar lezzetle dolacak

Türkiye, turizmde çıtayı yükseltirken turizm alanını da çeşitlendiriyor. Klasik tatil anlayışı dışında sağlık ve gastronomi turizmi ile de Türkiye’ye turist kazandırılacak. Türkiye’nin 70 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin 15 milyar dolarlık kısmın gastronomi ile elde edilmesi amaçlanıyor.

31 Mart 2019 Pazar 10:57
Turizmde kasalar lezzetle dolacak

 Nevzat Orbay 

Türkiye, doğal ve tarihi turizm zenginliğinin yanı sıra zengin mutfağıyla da turizm pastasındaki payını artıracak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “50 milyon turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefini de 70 milyar dolara taşıdık. Ben 70 milyon turist kısmında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bizim zorlanacağımız kısım 70 milyar dolarlık gelir kısmı. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için öncelikte turizmi Türkiye’nin 81 iline yaymamız gerekiyor” derken illerin turizm potansiyeli de harekete geçiriliyor. Bu konuda ilk olarak geçen yıl GASTROANTEP etkinliği ile ilin mutfak kültürünü uluslararası alanda tanıtan Gaziantep’i diğer illerin takip etmesi bekleniyor. Zengin mutfak kültürüne sahip olan Türkiye, gastronomi turizminde de söz sahibi olacak.

10 tercihde 2. Sırada

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, derneğin Türk mutfağının dünyaya tanıtılması ve yurtdışından turist getirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi. Gastronomi turistlerine hitap ettiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla entegre çalıştıklarını anlatan Boztepe, Türkiye’ye gelen turistlerin ilk 10 tercihleri arasında gastronomi turizminin ikinci sıraya oturduğunu kaydetti. Boztepe, Türkiye’nin tencere yemeklerinde ün yaptığını ifade ederek, “Türkiye’ye gelen turist bir haftada kişi başına yeme-içmeye 257 dolar bırakıyor. Biz, San Sebastian gibi gastronomik lokasyonlarda bir tabağa 100 avro gibi ücret ödeyen turistin buraya daha fazla gelmesini istiyoruz” dedi.

Gastronomi turizminden 15 milyar dolarlık gelir

İstanbul, Hatay ve Gaziantep’in gastronomi turizminde en popüler noktalar arasında yer aldığını dile getiren Boztepe, “Biz yörelerimizdeki bu lezzetleri Türkiye lezzet haritasıyla taçlandırmak istiyoruz. İstanbul’da da restoran derecelendirme operasyonuna başladık. Bunun dışında yurtdışına gastronomi tır’ı çıkarıyoruz. Önümüzdeki hafta da Yunus Emre Vakfı ile Bükreş’te Türk mutfağı ve kültürü tanıtım etkinliklerine başlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin turizm gelirinin 50 milyar dolara koştuğunu vurgulayan Boztepe, “Biz bunun en az 15 milyar dolarını sadece gastronomi turizmiyle yapabiliriz. Son dönemde iç piyasada popülaritesi arttı, yani Gaziantep’e baklava yemeye gidip geri dönen var” diye konuştu.

Lezzetiyle anılan başlıca iller

-Adana; Kebap çeşitleri, şalgam

-Gaziantep; Baklava, kebap çeşitleri, fıstık

-Şanlıurfa; Kebap çeşitleri, çiğköfte, lahmacun, peynir

-Hatay; Künefe

-Diyarbakır; Kaburga dolması

-Kars; Kaz eti, kaşar peyniri

-Kayseri; Kaşık mantısı, pastırma, sucuk

-Konya; Etli ekmek

-Van; Otlu peynir

-Ordu; Fındık

-Bursa; İskender kebabı

-Yozgat; Testi kebabı

Çinli turistler yemeklerimizi sevdi

Geçen yıl Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 400 bin civarında iken bu yılın ilk üç ayında sayı yüzde 30 arttı. İki yıl içinde yılda 1 milyon Çinli turistin gelmesi hedeflenirken, turistlerin en çok lezzet diyarlarını tercih etmeleri dikkat çekiyor. Çin’in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, “Geçen yıl Türkiye’ye gelen 400 bin Çinli turistin en az 100 milyon dolar bıraktığını tahmin ediyorum. Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının gelecek dönemde katlanarak artmasını bekliyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:57
  1. Yozgat
  2. Van
  3. Şanlıurfa
  4. Ordu
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Kars
  8. İstanbul
  9. Hatay
  10. Gaziantep
  11. Diyarbakır
  12. Bursa
  13. Adana
  14. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  15. GASTROANTEP
  16. gastronomi
  17. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe
  18. Türk mutfağı
  19. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  20. San Sebastian
  21. Çinli turist
  22. Çin’in Ankara Büyükelçisi Dıng Li

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İpek Soylu'dan çifte şampiyonluk
    1. İpek Soylu'dan çifte şampiyonluk
    2. Badmintonda bronz madalya
    3. Özhaseki oyunu kullandı
    4. Kaybolan 10 yaşındaki Ömer’in cansız..
    5. Doğaltaş ihracatı 25 yılda 33 kat..
    6. Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa..
    7. Başkan Kazım Kurt oyunu kullandı
    8. Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına..
    9. AK Partili Yılmaz: “Seçimler..
    10. Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise..
    11. Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı
    12. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı..
    13. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    14. (Özel) Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu..
    15. Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş..
    16. Muhtarlar başkan adayı Güngör’den oy..
    17. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    18. Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık..
    19. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı..
    20. Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy..
    21. Oy kullanmak için gelenler fark etti
    22. Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy..
    23. Böcek oyunu kullandı
    24. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    25. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    26. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    27. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    28. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    29. Saraydan sürgüne
    30. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin