Turizmde kasalar lezzetle dolacak

Nevzat Orbay

Türkiye, doğal ve tarihi turizm zenginliğinin yanı sıra zengin mutfağıyla da turizm pastasındaki payını artıracak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “50 milyon turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefini de 70 milyar dolara taşıdık. Ben 70 milyon turist kısmında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bizim zorlanacağımız kısım 70 milyar dolarlık gelir kısmı. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için öncelikte turizmi Türkiye’nin 81 iline yaymamız gerekiyor” derken illerin turizm potansiyeli de harekete geçiriliyor. Bu konuda ilk olarak geçen yıl GASTROANTEP etkinliği ile ilin mutfak kültürünü uluslararası alanda tanıtan Gaziantep’i diğer illerin takip etmesi bekleniyor. Zengin mutfak kültürüne sahip olan Türkiye, gastronomi turizminde de söz sahibi olacak.

10 tercihde 2. Sırada

Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, derneğin Türk mutfağının dünyaya tanıtılması ve yurtdışından turist getirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi. Gastronomi turistlerine hitap ettiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla entegre çalıştıklarını anlatan Boztepe, Türkiye’ye gelen turistlerin ilk 10 tercihleri arasında gastronomi turizminin ikinci sıraya oturduğunu kaydetti. Boztepe, Türkiye’nin tencere yemeklerinde ün yaptığını ifade ederek, “Türkiye’ye gelen turist bir haftada kişi başına yeme-içmeye 257 dolar bırakıyor. Biz, San Sebastian gibi gastronomik lokasyonlarda bir tabağa 100 avro gibi ücret ödeyen turistin buraya daha fazla gelmesini istiyoruz” dedi.

Gastronomi turizminden 15 milyar dolarlık gelir

İstanbul, Hatay ve Gaziantep’in gastronomi turizminde en popüler noktalar arasında yer aldığını dile getiren Boztepe, “Biz yörelerimizdeki bu lezzetleri Türkiye lezzet haritasıyla taçlandırmak istiyoruz. İstanbul’da da restoran derecelendirme operasyonuna başladık. Bunun dışında yurtdışına gastronomi tır’ı çıkarıyoruz. Önümüzdeki hafta da Yunus Emre Vakfı ile Bükreş’te Türk mutfağı ve kültürü tanıtım etkinliklerine başlıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin turizm gelirinin 50 milyar dolara koştuğunu vurgulayan Boztepe, “Biz bunun en az 15 milyar dolarını sadece gastronomi turizmiyle yapabiliriz. Son dönemde iç piyasada popülaritesi arttı, yani Gaziantep’e baklava yemeye gidip geri dönen var” diye konuştu.

Lezzetiyle anılan başlıca iller

-Adana; Kebap çeşitleri, şalgam

-Gaziantep; Baklava, kebap çeşitleri, fıstık

-Şanlıurfa; Kebap çeşitleri, çiğköfte, lahmacun, peynir

-Hatay; Künefe

-Diyarbakır; Kaburga dolması

-Kars; Kaz eti, kaşar peyniri

-Kayseri; Kaşık mantısı, pastırma, sucuk

-Konya; Etli ekmek

-Van; Otlu peynir

-Ordu; Fındık

-Bursa; İskender kebabı

-Yozgat; Testi kebabı

Çinli turistler yemeklerimizi sevdi

Geçen yıl Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 400 bin civarında iken bu yılın ilk üç ayında sayı yüzde 30 arttı. İki yıl içinde yılda 1 milyon Çinli turistin gelmesi hedeflenirken, turistlerin en çok lezzet diyarlarını tercih etmeleri dikkat çekiyor. Çin’in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, “Geçen yıl Türkiye’ye gelen 400 bin Çinli turistin en az 100 milyon dolar bıraktığını tahmin ediyorum. Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının gelecek dönemde katlanarak artmasını bekliyoruz” dedi.