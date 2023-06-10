Turizmde hedef büyük! Yetkiliden beklenmedik Türkiye açıklaması: 60 milyon turist Türkiye'ye geliyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte turizmde hareketlilik arttı. Yerli ve yabancı turist artışına dikkat çeken Grand Yazıcı Club Turban Thermal Genel Müdürü Cihan Baykara, bu yıl 60 milyon turist 56 milyar dolar gelir hedefini aşacaklarını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizmcileri sevindirdi. Rezervasyonların yoğun olduğunu söyleyen Marmaris’teki Grand Yazıcı Club Turban Thermal Genel Müdürü Cihan Baykara, “Seçimlerden sonra rezervasyonlarda hareketlilik zaten başlamıştı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzaması hareketliliği artıracaktır. Tatilin uzaması haziran ayı doluluğunu da etkileyecektir. Bildiğiniz gibi bu yıl için 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefleniyor. Bu hedeflerde turist sayısında yaklaşık yüzde 20, turizm gelirinde ise yüzde 15 bir yukarı yönlü realizasyon olacak diye tahmin ediyorum” dedi.

“Hem yerli hem yabancı turist sayısı artıyor”

Son dönemde dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin yabancı turistlerin ilgisini artırabileceğini vurgulayan Baykara, “Dolar kuru olması gereken yere yavaş yavaş geliyor bu durum da turizmde bir hareketlilik yaratacaktır.

2021’den 2022’ye geçerken de fiyatlarda büyük bir artış vardı. Ama yine de yerli turist sayısında bir kayıp yaşamamıştık. Yabancı turistin ilgisi zaten çok iyi durumda. Rezervasyonlarda herhangi bir azalma söz konusu değil. Sezon genelinde de yerli turist sayısında düşüş olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

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Pandemi ile beraber özellikle resort otelciliğinde çok ciddi bir sorun yaşadıklarına dikkat çeken Baykara, “Sektör iki yıllık süreçte ayakta kalabilme mücadelesi verdi. Nitekim 2021'in temmuz ayı itibarıyla ciddi bir toparlanma yaşadık. 2022'de ciddi bir sıçrama yaptık. Türkiye’nin en çok turist çektiği iki ülkenin, Rusya ve Ukrayna’nın savaşmasıyla turist sayısında 4 milyon kişilik bir kayıp olmasına rağmen geçen sene haziranın ikinci yarısından itibaren bütün turizm destinasyonları yılı dolu geçirdi” dedi.

“İngiliz turist sayısında rekor kırarız”

Bu yıl Dalaman’a 1 milyon 200 bin İngiliz turistin gelmesini beklediklerini söyleyen Baykara, “Bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Dalaman bölgesine gelen İngiliz turist sayısının, önceki yıllara oranla daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca Türkiye’ye yaşlı İngiliz turist geliyor algısı doğru değil, okulların açık olduğu sürede yaşlı turist geliyor ancak yaz sezonunda genç İngilizler çok büyük bir ilgi gösteriyor. İngilizler ortalama 11-11,5 gün ile tüm turistler arasında en uzun kalma süresine sahip turistler olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz turist harcamalarını artırmak"

2028’de 100 milyon turist 100 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini hatırlatan Baykara, “Bu hedefe ulaşılması, her turistin günlük ortalama 100 dolardan fazla para harcaması anlamına geliyor. İlk aşamada 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefine ulaşmalıyız. Turistlerin kişi başı harcamalarını nasıl artırabiliriz diye çalışmalar yapmalıyız” dedi. Türkiye’nin turizmde üç rakibi olduğunu söyleyen Baykara, “İtalya, İspanya ve Yunanistan rakiplerimiz. 2022'yi hem gelen turist sayısında hem de gelir artışında bu üç ülkenin önünde birinci sırada kapattık. Bu aslında doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

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