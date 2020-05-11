Turizmde Haziran alarmı! Tatil beldelerinde kontrollü risk korkusu

Buğra Kardan

Haziran ayında kapılarını müşterilerine açacak olan otellerde şu sıralar dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor. Odalar, restoranlar ve lobiler bir bir temizleniyor. Hamamlar, saunalar ve spor alanları da öyle. Çalışanlara ise Covid-19’a karşı alınacak tedbirler tek tek anlatılıyor. Yeni dönemde sosyal mesafe kurallarına riayet edecek olan otelciler, talimatlarına uyulmamasından ve virüsün hızla yayılmasından endişeleniyor. Hükümet ve yerel yönetimler de turistlerin tatil beldelerine akın ederek, Covid-19 riskini arttırmalarından kaygılanıyor.

Denetimler arttı

Bu kaygı mülki idareleri ilave tedbirler almaya itiyor. Örneğin Muğla Valiliği tarafından şehre giriş çıkışlar kontrol altında tutuluyor. Seyahat izin belgeleri olmayanlar Muğla’ya alınmıyor. İzin belgeleri olanlara ise 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor.

Temkinli ilerleyeceğiz

Turizm sektörü ihtiyatlı. Sektör temsilcilerinden Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, haziranda iç pazarda hareketlilik yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti: “Gelinen aşamada dikkatli bir şekilde ilerlenmeli. Tabii otellerde, turizmle alakalı uçaklarda, transfer araçlarında, restoranlarda sistemin en iyi şekilde yürütülmesi için bir manzume hazırlanıyor. Sanıyorum bu ay içerisinde bunlar bizlere deklare edilecek. Öbür taraftan bir sertifikasyon konusu var. Biz, hijyen konusunda çok ama çok titiziz. Hem vatandaşlarımızın hem de yurt dışından gelen misafirlerimizin sağlıklarını ön planda tutuyoruz. Covid-19’la alakalı olarak atacağımız ilave adımlar üzerinde de çalışıyoruz. Gelecek olan manzumeyle birlikte de tamamlamayı düşünüyoruz.”

Kritik uyarı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da 2020’nin kayıp yıl olarak kayıtlarına geçeceğini dile getirdi. Bağlıkaya, “İyi niyetli çözüm arayışlarımız var ama sürecin doğal akışıyla çatışırsa telafisi zor süreçler yaşayabiliriz. Virüsün tekrar yukarıya doğru tırmanması 2021’i de riske sorabilir” uyarısında bulundu.

Ayrıca Türkiye’nin yaralarını diğer ülkelerden daha çabuk saracağını vurgulayan Bağlıkaya, “Hata yapmadığımız, avantajlı konumumuzu koruduğumuz takdirde 2020’nin kayıplarını 2021’de telafi edebiliriz. Önce hayatta sonra ayakta kalacağız ki bu işleri devam ettirelim. Bu açıdan da finansal destek önem kazanıyor” dedi.

Açık büfe sistemi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörünün nakit akışını tekrar kontrol edip düzgün seviyelere getireceği tarihin en iyi ihtimalle 2021’in ilk aylarında olacağına işaret ederek, “Yapılacak çalışmalarda bunu gözardı etmemek lazım. Üyelerimizden açık büfe ve her şey dahil sisteminin virüs döneminde askıya alınmasını istemiştik. Bu böyle devam etmeyecek. Önlemler tamamlandıktan sonra sunumu ve uygulanış şekli değişebilir ama iki uygulamayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.