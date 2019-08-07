“Turizmde farkındalık oluşturmalıyız”

Ankara’da düzenlenen 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir ülkenin temsil yükünü omuzlamanın, çok meşakkatli ve son derece hassas bir vazife olduğunu belirtti. Kültür ve turizm çalışmalarını Türkiye adına dünyanın her bölgesinde aynı yoğunluk ve ciddiyetle sürdürdüklerini ifade eden Bakan Ersoy, “Zambiya, Surinam, Kamboçya, Slovakya, Hırvatistan, Küba, Çad, Belarus, Ruanda ile kültür ve turizm alanında iş birliği, mutabakat zaptı, iş birliği programı, eylem planı protokollerini imzaladık. Tabii ki devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, siyasi kurumların, karşılıklı etkileşimi son derece önemlidir. Ancak bununla o ülke halklarının zihninde bir farkındalık da oluşturmak zorundayız. Bizi bizden dinleyen, dışarıdan edilgen olarak değil, bizzat etken olarak Türkiye’yi araştıran, öğrenen ve samimi bir destek sunan kamuoyu meydana getirmek ciddi bir başarıdır” ifadelerini kullandı.