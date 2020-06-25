Turizmde en güvenli ülke Türkiye

Misafirlerimiz mutlu

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan, “(Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi) an itibarıyla başvuran otel sayısı 727’yi geçmiş, restoran sayısı da 900’lere gelmiş yani 1650 civarında bir başvuru var” dedi. Ersoy, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tesislerin açılmaya başladığını hatırlatarak, görüş ve yorum platformlarını takip ettiğini, sertifikalı otellere giden misafirlerin mutlu olduklarını okuduğunu dile getirdi. Ersoy, yoğun havaalanlarında 1 Temmuz’a, diğerlerinde 15 Temmuz’a kadar Kovid-19 test merkezlerinin açılacağını söyledi. Ersoy, şunları söyledi:

Havalimanlarında Covid -19 Testi

“Esas İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman gibi yoğun olanları 1 Temmuz’a kadar diğerlerinde de 15 Temmuz’a kadar açıyoruz. Bir yolcu ülkesine gittiği zaman istiyorsa burada bir test yaptırabilir, testin sonucunu da 15 avro gibi çok makul bir ücret yaptık. Neticesi 2 saat içinde çıkıyor. Ayrıca sağlık ocaklarına da yazı gönderiyoruz, turistler istediği zaman bu testi yaptırabilirsin diye. Ülkemize gelişte de giriş yapan turistlerin tamamının vücut ısıları ölçülüyor 37,8 derece ve üzeriyse veya herhangi bir semptom gösteriyorsa test merkezinde test yapılacak. Aksi takdirde teste gerek yok, bu test ücretsiz.”