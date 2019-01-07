Turizmde dijital atak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıldan itibaren daha nitelikli turistin hedeflendiğini belirterek, “Sosyal medya, dijital tanıtımlar ön plana çıkmaya başladı. Tanıtımda herkesi kullanacağız” dedi. Çin, Japonya, Güney Kore gibi alternatif pazarlara açılmanın yanı sıra Batılı turist sayısını da arttırmayı öngördüklerini söyleyen Bakan Ersoy, bu konuda daha atak olacaklarını dile getirdi.

“Yapılaşma izni yok”

Sit alanı olan Kisebükü Koyu’na otel yapılacağı iddialarına da açıklık getiren Mehmet Nuri Ersoy, Kisebükü’nde verilmiş herhangi bir tahsis ya da yapılaşma izni bulunmadığını belirtti.

Kisebükü’nün 1. derece doğal sit alanı ve arkeolojik alan olduğu için bir alan tahsis edilmesinin ve imar izni almasının söz konusu olamayacağının altını çizen Ersoy, “Bilinçli olarak Kisebükü diye, buranın kuzeyinde yer alan, Adalıyalı mevki dediğimiz noktada, 2005 yılında açık tahsis ihalesiyle en yüksek teklifi verdiği için benim firmam tarafından kazanılan yeri algılatmak istiyorlar. Üzerinden 12 yıl geçmiş bir alan, yeni bir konuymuş, Kisebükü imiş gibi algılatılmaya çalışılıyor. Açıkçası ben bu olayı çok manidar buluyorum” diye konuştu.

Keçi Adası’nda otel mi sattı?

Bakan Ersoy, “Keçi Adası’nda otel sattığınız iddiası doğru mu?” sorusunu ise teknoloji yazılımlarıyla oluşturulmuş global dağıtım platformlarına otellerin ve acentaların entegre olduğu cevabını verdi. Ersoy, “Her gün yüzlerce otel buraya ekleniyor. Milyonlarca otel sizin sisteminize düşüyor. Sakıncalı gördüğünüz ya da çalışmak istemediğiniz bir otel olduğunda manuel bir şekilde tespit edip, sistemden çıkarmanız gerekiyor. Bizim firmamız Keçi Adası’nda bulunan yeri sisteminden çıkardı. Burada bir satış yok’’ dedi.

“İskansız otel olur mu?”

Bakanlık olarak tahsis sürelerinin 49 yıllığına uzatılmasıyla ilgili yasadan yararlanmalarını tüm otel yatırımcılarına tavsiye ettiklerini anlatan Mehmet Nuri Ersoy, kendisinin tüm otellerinin de bu konuda başvuruda bulunduğunu kaydetti.