THY- Euroleague
0553 313 94 23

Turizmde çifte bayram

Veri şirketi STR’ın hazırladığı rapora göre konaklama sektöründe hem doluluklarda hem de gelirlerde çift haneli artış oranı yakalandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:09
Turizmde çifte bayram

Türk turizminin en önemli sacayaklarından konaklama sektöründe hem doluluklarda hem de gelirlerde çift haneli artış oranı yakalandı. Veri şirketi STR’ın Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı rapora göre Ekim 2018 otel dolulukları 2017’nin aynı ayına oranla yüzde 7,7 artarak yüzde 69,4’ü buldu. İstanbul’da bu oran yüzde 73,5’e dayandı. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Ortalama günlük satılan oda bedeli Ekim 2018’de geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21,8 artışla 74 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 31,1 artışla 51,4 Euro’ya yükseldi.

Gelir artışında ikinciyiz

2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda da Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu. Onu Rusya takip etti. 10 aylık dönemde Türkiye’nin doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla yüzde 67,1’e; ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6,6 artışla 72,2 Euro’ya; toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18,6 artışla 48,4 Euro’ya çıktı. Ocak-Ekim 2018 döneminde Avrupa ortalaması ise dolulukta yüzde 73,4, ortalama günlük satılan oda bedelinde 112,6 Euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 82.7 Euro olarak gerçekleşti.

Pazar çeşitlenmesi hızlanıyor

Fiyat ve gelir artışının sürdüğünü belirten TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bunun pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti. Bayındır, özellikle Avrupa ülkelerinden geri dönüşün başlamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:09
  1. İstanbul
  2. STR
  3. Veri şirketi STR
  4. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
  5. otel doluluk oranı
  6. TÜROB Başkanı Timur Bayındır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı
    1. Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu..
    2. Beylikdüzü'nde uyuşturucu baskını! 3..
    3. AK Parti'den kritik kanun teklifi!
    4. GRAFİKLİ - DEAŞ'ın kökü kazınıyor
    5. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde..
    6. Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık..
    7. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye için..
    8. GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge projesi 10 milyar TL..
    9. “Tohumda İsrail’e bağımlı değiliz”
    10. Avrupa'da insanlığı utandıran karar!..
    11. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinden..
    12. Yaklaşık 1 milyon adayı seçim heyecanı..
    13. "Arakanlıların dönüşü için..
    14. CHP'de Bizans oyunları başladı!..
    15. Yeni Türkiye’nin evlatları ümmete..
    16. Katılım bankalarının kârı 9 ayda 2..
    17. 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan yeni..
    18. Galatasaray, deplasmanda derbi..
    19. Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 344...
    20. İhracat rekor kırmaya devam ediyor
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış