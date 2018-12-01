Turizmde çifte bayram

Türk turizminin en önemli sacayaklarından konaklama sektöründe hem doluluklarda hem de gelirlerde çift haneli artış oranı yakalandı. Veri şirketi STR’ın Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı rapora göre Ekim 2018 otel dolulukları 2017’nin aynı ayına oranla yüzde 7,7 artarak yüzde 69,4’ü buldu. İstanbul’da bu oran yüzde 73,5’e dayandı. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Ortalama günlük satılan oda bedeli Ekim 2018’de geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21,8 artışla 74 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 31,1 artışla 51,4 Euro’ya yükseldi.

Gelir artışında ikinciyiz

2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda da Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ülke oldu. Onu Rusya takip etti. 10 aylık dönemde Türkiye’nin doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla yüzde 67,1’e; ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6,6 artışla 72,2 Euro’ya; toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18,6 artışla 48,4 Euro’ya çıktı. Ocak-Ekim 2018 döneminde Avrupa ortalaması ise dolulukta yüzde 73,4, ortalama günlük satılan oda bedelinde 112,6 Euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 82.7 Euro olarak gerçekleşti.

Pazar çeşitlenmesi hızlanıyor

Fiyat ve gelir artışının sürdüğünü belirten TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bunun pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti. Bayındır, özellikle Avrupa ülkelerinden geri dönüşün başlamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.