Turizmcilerden 'İstanbul Havalimanı' açıklaması!

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sektördeki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, OECD ülkelerinde kadın istihdamının yüzde 33, Türkiye’de yüzde 32 olduğunu ifade ederek, Türkiye’de diğer sektörlerden daha fazla kadın istihdamı sağladıklarını söyledi.



2018'in çok da kötü kapatılmadığını, hem otel doluluk oranları hem de oda fiyatlarının 2017’ye göre daha iyi olduğunu belirten Eresin, şunları kaydetti:



"2019 yılı beklentilerimiz içinde, yıllık ortalama dolulukta yüzde 12-15, oda fiyatlarında da yüzde 15'e yakın artış bekliyoruz. Bu rakamlar oldukça iyi ama geçmiş dönemdeki rakamlara ulaşmamız için biraz daha yolumuz var. 2019, çok iyi yıl olacak ama 2020 yılı için beklentilerimiz çok daha yüksek. 2020’de birtakım kongreler, yanaşamayan küçük gemiler yanaşabilir hale geldiğinde, kruvaziyer işlerimiz biraz yukarı çıktığında ortalama doluluk oranlarımız ve oda fiyatlarımız daha iyi olacak diye bekliyoruz."



Eresin, nisan ayında çok iyi sonuçlar beklediklerini ifade ederek, Paskalya döneminin bulunduğunu, son 2 aydır yukarı çıkan Avrupa trendinin oluştuğunu, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere’den daha fazla giriş beklediklerini söyledi.



Uzak destinasyonlardan Brezilya, Arjantin, Şili ve Kolombiya’dan Türkiye’ye girişlerin yüksek olacağını öngördüklerini aktaran Eresin, "Nisan sonunda İstanbul özelinde bakıldığında, dolulukta ortalamalar yüzde 80'leri bulacak. Paskalya dönemi İstanbul için çok önemli. Türkiye genelinde de artış var. Ocak ayı sonuçlarında çok ilginç bir şey çıktı. Bütün dünyada doluluklarda aşağı doğru gidiş çıktı, ilk defa sadece İstanbul’da artış çıktı. Dünyada bayağı konuşuldu. Bu senenin sonuna doğru Türkiye için kesinlikle artış bekliyoruz. Özellikle Almanya, Rusya artarak devam ediyor. İstanbul'da da Avrupa'nın trafiği çok artacak." şeklinde konuştu.

"Çinli turist sayısında yıllık yüzde 10-15 artış bekliyoruz"

Müberra Eresin, 2 yıl önce "1 milyon Çinli bekliyoruz" diye yazıldığını ancak bu kadar Çinli'yi getirmenin imkansız olduğunu, uçak koltuğu bulunmadığını aktararak, "Geçen yıla kadar İstanbul'a hiç uçuş yapmayan 2 Çin hava yolu şirketi uçuşlara başladı. Buradan artış bekliyoruz. Potansiyel vardı ama koltuk sıkıntımız vardı. Bu yıl itibarıyla Çin'den girişler artmaya devam edecek. Çin'den gelen turist 300 binli rakamlarda. Bu uçakların uçuşlarıyla yüzde 10-15 yıllık artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Latin Amerika'dan uçuşlar geldikçe ciddi turist artışları hissedileceğine işaret eden Eresin, Brezilya'nın Türkiye için iyi bir pazar ve yaptıkları seyahatlerinin uzun soluklu olduğuna dikkati çekti.



Eresin, İran ile ilgili düşüşlere turizmcilerin çok alışkın olduğunu ifade ederek, "Nevruz'dan itibaren yukarı çıkan bir pazar var. Türkiye'den bağımsız nedenlerle bir anda sıfırlanabilecek bir pazar var. Bu yıl Nevruz rakamları beklenenin altında." dedi.

"Galataport'un bitmesiyle Türkiye turizmi sıçrama yapacak"

Seçimlerin turizme etkisine değinen Eresin, hangi ülkede olursa olsun turizm hareketliliğinde seçimden 3 ay önce ve seçimden 3 ay sonra yavaşlama olduğuna dikkati çekerek, "Turizmciler seçimleri pek sevmezler. Bizde de son 2 ay yüksek geçebilirdi, 2 ay sonra biraz daha yüksek geçebilirdi ama seçimin hemen arkasından rakamlar yukarı doğru çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Büyük gemilerin yanaşacağı limanların olmamasına işaret eden Eresin, Galataport'un bitmesini ve Yenikapı'da liman yapılmasını beklediklerini, bunlar olduktan sonra Türkiye turizminin sıçrama yapacağını kaydetti. Eresin, birkaç büyük gemi şirketinin Galataport'un bitmesini beklediğini bildiğini söyledi.



Eresin, İstanbul Havalimanı'nın Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'nın bizim sektörümüze müthiş pozitif katkı yapmasını bekliyoruz. Taşınma sürecinde birtakım aksaklıklar oldu ama günün sonunda açılan havalimanı, Atatürk Havalimanı kadar kapasiteye sahip ve bu kapasite yavaş yavaş artacak. En büyük problemimiz buraya iniş yapmayan uçaklardı. Sektöre pozitif bir katkı sağlayacak. Dünyada pozitif haberlerle öne çıkmak da turizm açısından önemli." diye konuştu.

" 'Türklere daha pahalı' diye bir şey yok"

TÜROB Başkanı Eresin, doluluk oranlarının özellikle yaz döneminde yukarı doğru çıktığını belirterek, "Fiyatlar, arz talep meselesiyle gelişen bir durum yaşıyor. Temel olarak 'Türklere daha pahalı' diye bir şey yok. Yabancılar, çok erken satın alıyor ve çoğunlukla peşin ödeme yapıyorlar. Türkiye'de henüz böyle alışkanlık yok. Kimin ne zaman tatil yapacağı yurt dışında bir yıl önceden belli. Bu bizim yaşadığımız gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı bir sıkıntı." dedi.



Harcama oranını artırmak için kongre ve seminer misafirine ihtiyaç olduğunu dile getiren Eresin, 2020’de geri dönmüş olacaklarını, bu tip işlere sektör olarak teklif vermeye başladıklarını söyledi. Eresin, kongre turizmi için farklı çalışmalar yapmak gerektiğini, böylelikle kişi başı gelirlerin gelecek yıllarda daha yukarıda görülebileceğini aktardı.



Eresin, İtalyan turist talebinin de çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Mesele turisti buraya getirmek. Şehre getirebilseniz büyülenip gidiyor." dedi.

"Aradığımız nitelikte eleman bulamıyoruz"

Müberra Eresin, istihdamda 2016’nın öncesine gelemediklerini, hızlı bir şekilde bu noktaya geleceklerini, orta kademe ve alt kademe çalışanları istihdam etmekte zorlandıklarını, aradıkları nitelikte eleman bulamadıklarını, özellikle de orta ve üst kademede yabancı dil bilen eleman probleminin olduğunu anlattı. Eresin, otellerin şu anda çalıştığı personele yüzde 20 daha eklemek isteyebileceğini bildirdi.



Turizm Geliştirme Fonu'na ilişkin soru üzerine Eresin, sektörden sorumlu bakanın sektörün içinden gelmesinin faydasını gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Tanıtma fonu ile ilgili toplantılara katıldık. Belli bir tanıtma fonu toplanmasına kesinlikle taraftarız fakat oranlarla ilgili görüşmeler sürüyor. Fonun yüzde 70’inin tanıtım pazarlama, yüzde 10'unun işletme giderleri, yüzde 5'inin Hazine ve Maliye Bakanlığına, geri kalan yüzde 15'inin de Türkiye'nin yüzü olacak marka şehirlerdeki altyapı problemlerinin çözülmesi olmasını istedik. Fona karşı çıkacak turizmci tanımıyorum."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesine ilişkin soru üzerine de Eresin, birlikte aynı kareye girmelerinin bile önemli olduğunu aktararak, bu durumun turizme de pozitif yansıyacağına inandığını söyledi.