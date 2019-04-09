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Seçim 2019 Sayfası

Turizmcilerden 'İstanbul Havalimanı' açıklaması!

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Havalimanı`nın Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Bizim sektörümüze de müthiş pozitif katkı yapmasını bekliyoruz" dedi.

09 Nisan 2019 Salı 17:55
Turizmcilerden 'İstanbul Havalimanı' açıklaması!

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sektördeki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında  yaptığı konuşmada, OECD ülkelerinde kadın istihdamının yüzde 33, Türkiye’de yüzde  32 olduğunu ifade ederek, Türkiye’de diğer sektörlerden daha fazla kadın  istihdamı sağladıklarını söyledi.

2018'in çok da kötü kapatılmadığını, hem otel doluluk oranları hem de  oda fiyatlarının 2017’ye göre daha iyi olduğunu belirten Eresin, şunları  kaydetti:

"2019 yılı beklentilerimiz içinde, yıllık ortalama dolulukta yüzde  12-15, oda fiyatlarında da yüzde 15'e yakın artış bekliyoruz. Bu rakamlar oldukça  iyi ama geçmiş dönemdeki rakamlara ulaşmamız için biraz daha yolumuz var. 2019,  çok iyi yıl olacak ama 2020 yılı için beklentilerimiz çok daha yüksek. 2020’de  birtakım kongreler, yanaşamayan küçük gemiler yanaşabilir hale geldiğinde,  kruvaziyer işlerimiz biraz yukarı çıktığında ortalama doluluk oranlarımız ve oda  fiyatlarımız daha iyi olacak diye bekliyoruz."

Eresin, nisan ayında çok iyi sonuçlar beklediklerini ifade ederek,  Paskalya döneminin bulunduğunu, son 2 aydır yukarı çıkan Avrupa trendinin  oluştuğunu, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere’den daha fazla giriş  beklediklerini söyledi.

Uzak destinasyonlardan Brezilya, Arjantin, Şili ve Kolombiya’dan  Türkiye’ye girişlerin yüksek olacağını öngördüklerini aktaran Eresin, "Nisan  sonunda İstanbul özelinde bakıldığında, dolulukta ortalamalar yüzde 80'leri  bulacak. Paskalya dönemi İstanbul için çok önemli. Türkiye genelinde de artış  var. Ocak ayı sonuçlarında çok ilginç bir şey çıktı. Bütün dünyada doluluklarda  aşağı doğru gidiş çıktı, ilk defa sadece İstanbul’da artış çıktı. Dünyada bayağı  konuşuldu. Bu senenin sonuna doğru Türkiye için kesinlikle artış bekliyoruz.  Özellikle Almanya, Rusya artarak devam ediyor. İstanbul'da da Avrupa'nın trafiği  çok artacak." şeklinde konuştu.

"Çinli turist sayısında yıllık yüzde 10-15 artış bekliyoruz"

Müberra Eresin, 2 yıl önce "1 milyon Çinli bekliyoruz" diye  yazıldığını ancak bu kadar Çinli'yi getirmenin imkansız olduğunu, uçak koltuğu  bulunmadığını aktararak, "Geçen yıla kadar İstanbul'a hiç uçuş yapmayan 2 Çin  hava yolu şirketi uçuşlara başladı. Buradan artış bekliyoruz. Potansiyel vardı  ama koltuk sıkıntımız vardı. Bu yıl itibarıyla Çin'den girişler artmaya devam  edecek. Çin'den gelen turist 300 binli rakamlarda. Bu uçakların uçuşlarıyla yüzde  10-15 yıllık artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'dan uçuşlar geldikçe ciddi turist artışları  hissedileceğine işaret eden Eresin, Brezilya'nın Türkiye için iyi bir pazar ve  yaptıkları seyahatlerinin uzun soluklu olduğuna dikkati çekti.

Eresin, İran ile ilgili düşüşlere turizmcilerin çok alışkın olduğunu  ifade ederek, "Nevruz'dan itibaren yukarı çıkan bir pazar var. Türkiye'den  bağımsız nedenlerle bir anda sıfırlanabilecek bir pazar var. Bu yıl Nevruz  rakamları beklenenin altında." dedi.

"Galataport'un bitmesiyle Türkiye turizmi sıçrama yapacak"

Seçimlerin turizme etkisine değinen Eresin, hangi ülkede olursa olsun  turizm hareketliliğinde seçimden 3 ay önce ve seçimden 3 ay sonra yavaşlama  olduğuna dikkati çekerek, "Turizmciler seçimleri pek sevmezler. Bizde de son 2 ay  yüksek geçebilirdi, 2 ay sonra biraz daha yüksek geçebilirdi ama seçimin hemen  arkasından rakamlar yukarı doğru çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük gemilerin yanaşacağı limanların olmamasına işaret eden Eresin,  Galataport'un bitmesini ve Yenikapı'da liman yapılmasını beklediklerini, bunlar  olduktan sonra Türkiye turizminin sıçrama yapacağını kaydetti. Eresin, birkaç  büyük gemi şirketinin Galataport'un bitmesini beklediğini bildiğini söyledi.

Eresin, İstanbul Havalimanı'nın Türk ekonomisine büyük katkı  sağlayacağını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı'nın bizim sektörümüze müthiş  pozitif katkı yapmasını bekliyoruz. Taşınma sürecinde birtakım aksaklıklar oldu  ama günün sonunda açılan havalimanı, Atatürk Havalimanı kadar kapasiteye sahip ve  bu kapasite yavaş yavaş artacak. En büyük problemimiz buraya iniş yapmayan  uçaklardı. Sektöre pozitif bir katkı sağlayacak. Dünyada pozitif haberlerle öne  çıkmak da turizm açısından önemli." diye konuştu.

" 'Türklere daha pahalı' diye bir şey yok"

TÜROB Başkanı Eresin, doluluk oranlarının özellikle yaz döneminde  yukarı doğru çıktığını belirterek, "Fiyatlar, arz talep meselesiyle gelişen bir  durum yaşıyor. Temel olarak 'Türklere daha pahalı' diye bir şey yok. Yabancılar,  çok erken satın alıyor ve çoğunlukla peşin ödeme yapıyorlar. Türkiye'de henüz  böyle alışkanlık yok. Kimin ne zaman tatil yapacağı yurt dışında bir yıl önceden  belli. Bu bizim yaşadığımız gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı bir sıkıntı."  dedi.

Harcama oranını artırmak için kongre ve seminer misafirine ihtiyaç  olduğunu dile getiren Eresin, 2020’de geri dönmüş olacaklarını, bu tip işlere  sektör olarak teklif vermeye başladıklarını söyledi. Eresin, kongre turizmi için  farklı çalışmalar yapmak gerektiğini, böylelikle kişi başı gelirlerin gelecek  yıllarda daha yukarıda görülebileceğini aktardı.

Eresin, İtalyan turist talebinin de çok yüksek olduğuna işaret ederek,  "Mesele turisti buraya getirmek. Şehre getirebilseniz büyülenip gidiyor." dedi.

"Aradığımız nitelikte eleman bulamıyoruz"

Müberra Eresin, istihdamda 2016’nın öncesine gelemediklerini, hızlı  bir şekilde bu noktaya geleceklerini, orta kademe ve alt kademe çalışanları  istihdam etmekte zorlandıklarını, aradıkları nitelikte eleman bulamadıklarını,  özellikle de orta ve üst kademede yabancı dil bilen eleman probleminin olduğunu  anlattı. Eresin, otellerin şu anda çalıştığı personele yüzde 20 daha eklemek  isteyebileceğini bildirdi.

Turizm Geliştirme Fonu'na ilişkin soru üzerine Eresin, sektörden  sorumlu bakanın sektörün içinden gelmesinin faydasını gördüklerini ifade ederek,  şunları kaydetti:

"Tanıtma fonu ile ilgili toplantılara katıldık. Belli bir tanıtma fonu  toplanmasına kesinlikle taraftarız fakat oranlarla ilgili görüşmeler sürüyor.  Fonun yüzde 70’inin tanıtım pazarlama, yüzde 10'unun işletme giderleri, yüzde  5'inin Hazine ve Maliye Bakanlığına, geri kalan yüzde 15'inin de Türkiye'nin yüzü  olacak marka şehirlerdeki altyapı problemlerinin çözülmesi olmasını istedik. Fona  karşı çıkacak turizmci tanımıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin'in bir araya gelmesine ilişkin soru üzerine de Eresin, birlikte aynı kareye  girmelerinin bile önemli olduğunu aktararak, bu durumun turizme de pozitif  yansıyacağına inandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:55
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Turizm Geliştirme Fonu
  4. İstanbul Havalimanı
  5. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
  6. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin

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