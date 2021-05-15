Turizmciler umutlarını koruyor

Turizmci Tolga Gencer, “Bayramdan sonra hem havaların daha da ısınması hem de kısmi kapanmanın sona ermesiyle hareket bekliyoruz” dedi. Gencer, “Şu anda yabancı turist açısından tek pazarımızı Ukrayna gibi görünüyor. Diğer önemli pazarlar ya kapalı ya karantina uyguluyor. Ukrayna pazarıyla ilgili çok ciddi bir çalışma içindeyiz” diye konuştu.

Dünya sıkıldı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de aşılamanın artmasıyla turizmin daha da rahatlayacağına inandığını belirtti. Belge, “Tüm dünya evde kalmaktan çok sıkıldı. Bunları sürekli çalan telefonlarımızdan anlıyoruz. Hazirandan sonra yerli ve yabancı turistlerin kontrollü normalleşmeyle tatile geleceklerini düşünüyoruz. İnşallah 2021’de 2020’den daha güzel rakamlara ulaşacağız” şeklinde konuştu.