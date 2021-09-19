Turizmciler, kış sezonu ve 2022 için umutlu

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, İngiltere’nin Türkiye’yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının özellikle kış sezonu ve gelecek yıl için umut verici olduğunu belirtti. Çorabatır, İngiltere’nin Türkiye’ye en fazla turist gönderen ilk 5 ülke arasında yer aldığını, gelişmekte olan pazar olarak nitelendirildiğini söyledi.

“Kış sezonu İngilizlerle hareketlenecek”

Türkiye’de 2019’da 2,5 milyon İngiliz’in tatil yaptığını, ağırlıklı olarak Akdeniz ile Ege kıyılarını tercih ettiklerini aktaran Çorabatır, “İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması turizm ve turizme bağlı diğer sektörler için son derece önemli. Sevindirici bir karar, bu durum hem turist sayısını hem de gelirini pozitif yönde etkileyecektir” dedi. Yaz sezonunun sonuna gelindiğine ancak İngilizlerin kış sezonu için de önemli bir potansiyeli barındırdığına işaret eden Çorabatır, şunları kaydetti: “İngilizler golf başta olmak üzere çeşitli spor turizmi için önemli bir ülke. Böyle bir kararın şu anda açıklanması kış sezonunu daha da hareketlendirecektir. Türkiye’de en fazla golf sahalarına sahip bölge Antalya. 22 Eylül’den sonra Antalya başta olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarımız çok sayıda İngiliz’i ağırlamaya başlayacaktır.”

“2022 rezervasyonlarına olumlu katkı sağlayacak”

Çorabatır, bu kararın gelecek sezonu da olumlu yönde etkileyeceğine dikkati çekti. İngilizlerin gelecek sezon rezervasyonlarını bu dönemden itibaren başladıklarını anlatan Çorabatır, “Türkiye’de İngilizlere satışlar kasımda başlar. Karar 2022 için tatil planları yapan ve Türkiye’ye gelmek isteyen İngilizleri de önemli ölçüde etkileyecek, rezervasyonlarda önemli artış sağlayacaktır” ifadesini kullandı. Salgına rağmen Türkiye’nin turizmde önemli bir başarı yakaladığını vurgulayan Çorabatır, kış sezonu için spor ve kongre turizminde de hareketlilik beklediklerini bildirdi.