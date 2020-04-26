Turizmciler Covid-19 sonrası döneme odaklandı

Rezervasyon iptallerinden ötürü sıkıntılı günler geçiren tur firmalarının yetkilileri, salgının küresel çalışan acenteleri derinden sarstığına işaret ederek, “Karşı karşıya kaldığımız kriz, pek çok değişimi beraberinde getirecek bir süreci başlatacak. Münferit seyahat talebi daha da artacak” diyor.

Covid-19 sonrasında turizmde ‘segmentasyon’ ön plana çıkacağını belirten aynı yetkililer, “Aileye ve balayına dönük özel paketlere başvuru yağacak ve şu anda zarar eden tur operatörleri kârlarını katlayacak” ifadelerini kullanıyor.

Yeni dönem başlıyor

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu da Covid-19’u takiben yeni bir dönemin başlayacağını kaydederek, “Pandeminin ardından muhtemelen oda temizliğinden mekânın girişinde termal kameralarla ateş ölçerlerin kullanımına kadar pek çok alanda düzenlemelere gidilecektir” öngörüsünde bulundu.

Havalimanından başlayan, transportasyonla devam eden ve otelleri de içeren yeni kuralların devreye gireceğini dile getiren Kavaloğlu, şu görüşleri paylaştı: “Yeni kurallar çerçevesinde yapılacaklar listesi ilk olarak Türkiye tarafından hazırlanmalı. Liste orta konulmalı ki yarın ya da öbür gün hayat normale döndüğünde ‘Bu ülke sizin için güvenilir, bu krizde daha az yara almış. Size hizmet vermeye hazır’ diyebilelim. Ben ilerisi için umutluyum. Ülkemizin salgın sonrası ‘resort bölge’ olarak ifade edilen kısımlarının ciddi avantajlarının olacağını düşünüyorum.”

ATO Başkanından çağrı

Bu arada Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “bacasız sanayi” olarak nitelendirilen turizmin yeni tip coronavirüs salgınından çok büyük zarar gördüğünü belirterek, “Ekonomimiz için önem taşıyan bu sektörün ayakta kalması sağlanmalı” dedi.