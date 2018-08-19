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Turizmciler bayram ediyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, Kurban Bayramı tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini söyledi.

19 Ağustos 2018 Pazar 10:54
Turizmciler bayram ediyor

Ağustosun tatil ayı olarak değerlendirildiğini, bunun üzerine 9 günlük bayram tatili eklenince turizm merkezlerinde talep patlaması yaşandığını vurgulayan Bayka, “Turizm sektörü olarak yaklaşık 1,5 milyon kişinin tatil yapmak için yer değiştirmesini bekliyoruz” dedi.

200’E DE VAR, 2 BİN 500’E DE

Otellerde gecelik konaklama fiyatlarının 200 liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıktığını söyleyen Bayka, “Dört kişilik bir ailenin 7 gece 3-4 yıldızlı bir otelde konaklamasının minimum 3 bin 500 civarında bir maliyeti var. Her bütçeye, her keseye uygun tatil imkanı mevcut ülkemizde. Özellikle döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenler de yurtiçi tatiline yöneldi. Seyahat acentalarımız bu hafta yoğun talep aldı. Talebin bu yönde değişmesi nedeniyle tatil beldelerimizde yer kalmadı diyebiliriz. Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40’a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurtdışından yurtiçine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz. Bayram süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Bayka, Kurban Bayramında tur satın alanların yaklaşık yüzde 10’unun yurtdışı tatiline çıkacağını, Avrupa’da İspanya, İtalya, Fransa ve Yunan Adalarının ilgi gören destinasyonlar olduğunu, Uzakdoğu pazarında da 7 gecelik Tayland- Phuket–Bangkok ve Vietnam turlarının tercih edildiğini söyledi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 10:54
  1. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  2. bayram tatili
  3. turizm
  4. antalya turizm

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