Turizmciler 116 ülkede Türkiye’yi tanıttı

Salgının etkilerini sürdürmeye devam ettiği 2021’de tüm zorluklara rağmen çok sayıda proje ve organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiklerini, 116 ülkede tanıtım faaliyeti yaptıklarını dile getiren Yağcı, Türkiye markasının bilinirliğine çok önemli katkı sunduklarını söyledi.

30 milyon turist, 24.5 milyar gelir

Yağcı, Türkiye’nin 2021’de turizmde V çıkışını gerçekleştirerek 30 milyon turist ve 24,5 milyar dolar gelir elde ettiğini, rakiplerini geride bıraktığını kaydederek, “Kültür ve Turizm Bakanımızın da birçok kez dile getirdiği gibi, esnek yapısı ve hızlı karar alıp uygulama kabiliyetiyle ön plana çıkan TGA’nın bu başarıdaki rolü büyüktür” diye konuştu. Haziran 2020’de başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nda yakalanan başarıdan bahseden Yağcı, bu programın, Antalya’da ağırlanan 89 ülkenin Türkiye büyükelçilerine ve uluslararası basın mensuplarına yeniden tanıtıldığını anımsattı. Yağcı, 2021 sonu itibarıyla yaklaşık Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis, kurum ve araç sayısının 12 bine ulaştığını, bunların sürekli denetlendiğini söyledi. Erkan Yağcı, TGA’nın 2020’de hız verdiği reklam ve tanıtım çalışmalarını 2021’de alanında uzman kadrosuyla genişleterek sürdürdüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye son 2 yılda dünyada en etkili reklam veren ülke oldu. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru reklamı göstererek büyük bir başarıya imza attı. 2021’de Türkiye’nin global tanıtımı kapsamında hedef pazarlarda ve ülkelerde reklam faaliyetleri yürütüldü. Bu noktada 23 ülkenin televizyon kanallarında ve kendi dillerinde Türkiye’nin reklam ve tanıtımlarının gösterilmesi, 93 ülkede ise dijital mecralarda Türkiye’nin reklamının yapılması sağlandı. Bu ülkeler arasında İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, İsveç, Finlandiya, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ilk belirtebileceğim ülkeler.”

“2022’de tanıtım ve reklam faaliyeteri tam gaz sürecek”

TGA Basın Sözcüsü Yağcı, illerin tanıtımının, Türkiye’de turizmin 81 ile yayılması ve 12 ay turist alabilmek için çok önemli olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: “Bu aşamada destinasyonların ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını destekleyecek bir organizasyon yapısı olarak planlanan İl Tanıtım ve Geliştirme Programı 2021’de faaliyete geçti. Program çerçevesinde 2021’de 76 il kurulu oluşturuldu. Antalya, Isparta, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Kütahya, Muğla, Sivas, Düzce, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde il kurul toplantıları yapıldı.” Yağcı, TGA’nın 2022 yılında da reklam faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğine vurgu yaparak, turizm potansiyelinin olduğu hedef ülkelerde reklam ve tanıtım çalışmalarının aynı şekilde süreceğini söyledi. Pazarlama çalışmaları kapsamında hedef odaklı olarak, ilgi alanlarına göre yurt dışından etkin kişilerin tespit edildiğini aktaran Yağcı, bu kişilerin Türkiye’deki belirlenen destinasyonlarda ağırlanacağını, ülkedeki farklı tarihi, kültürel, turistik ve sanatsal değerlerin tanıtılacağı sözlerine ekledi.

“Şanlıurfa sayılı arkeo-turizm merkezlerinden biri haline geldi”

Erkan Yağcı, Şanlıurfa’nın bilinirliğini artırmaya katkı sağlayan çalışmaları sayesinde tarihi kentin dünyanın sayılı arkeo-turizm merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Ulusal ve uluslararası 800’ü aşkın sporcunun şampiyonluk mücadelesi verdiği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı ve 1937’den beri her yıl Konya’da gerçekleştirilen Şeb-i Arus törenleri sırasında da uluslararası basın mensuplarını ağırladıklarını dile getiren Yağcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun koordinasyonu ve tanıtımında aktif rol aldıklarından bahsetti. Yağcı, Formula 1’in İstanbul ayağını da desteklediklerini, dünyanın dört bir yanından milyarlarca sporseverin canlı olarak izlediği bu etkinlikte Türkiye’yi en iyi şekilde tanıttıklarını bildirdi.