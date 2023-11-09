Turizmci ara tatilden umutlu: Geçen yıla oranla yüzde 20 artış var

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilciye ev sahipliği yapıyor. 640 bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı turizm tesislerine gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor. 2019 yılında tüm zamanların turizm rekorunu kıran kente, bu yıl 16 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan gelen tatilcilerin çoğunlukta olduğu kentte iç pazarda hareketli günler yaşıyor.

Deprem ve genel seçimlerin turizm sezonunun ilk dönemlerine denk gelmesi nedeniyle sezona geç giriş yapan turizmciler, havanın mevsim normalleri üzerinde sıcak seyretmesinden dolayı sezonun uzayacağı öngörüsünde bulundu. Kasım sonu, aralık ayı ortalarına kadar uzayacak sezonda ara tatil ve sömestir tatilini de fırsat bilen 5 yıldızlı oteller, tatil köyleri, butik oteller gözünü iç pazara çevirdi. 16 milyon turistin yüzde 20-25'inin yerli turistin oluşturduğunu anlatan turizmciler, yerli tatilciyi 'can simidi' olarak nitelendirdi.

'GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 15- 20 ARTIŞ VAR'

Ara tatil resmi olarak 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Ancak 10 Kasım Cuma gününden itibaren hafta sonları da dahil edilince okullar 9 gün tatil olacak. 2023-2024 yılı ara tatilinde turizm sektörüyle ilgili değerlendirmede bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu, sezonun uzadığını, turizmcilerin bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Ekim ayından itibaren iç pazarın Antalya'daki tesisler için en düşük sezon olduğunu kaydeden Saatçioğlu, “Geçen sene de ara tatilde az miktarda iç pazarda hareketlenme oldu. Geçen seneye göre bu yıl yüzde 15-20'lik artış var. Ancak bu artışı gözümüzde çok büyütmememiz lazım. Çünkü bu aylar sezonun zaten en düşük dönemidir" dedi.

KİŞİ BAŞI GECELEME MALİYETİ 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Saatçioğlu, otellerde 20-30 odası dolu olanın ara tatille birlikte 40 odaya kadar çıkacağını kaydetti. Otellerin giderinin arttığını ve geceleme ücretlerinde artış yaşandığını kaydeden POYD Başkan Yardımcısı Saatçioğlu, “Erken rezervasyon dönemlerini iyi değerlendirmek lazım. Yüzde 25-30 oranları herkes için çok iyi oranlar. Net bir rakam söylemek çok zor ancak en düşük 2 bin liradan 5 bin liraya kadar kişi başı ücret ödeniyor" dedi.

Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz da sezon sonuna yaklaşıldığı bugünlerde Kemerli turizmcilerin işinin biraz daha zor olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'na mesafesi nedeniyle Kemer'in sezon sonunda çok tercih edilmediğini kaydeden Yorulmaz, “Antalya kent merkezinde hareketlenme olacağını görüyorum. Şehir merkezine yakın otellerin hem Avrupa hem de iç pazar açısından dolulukları yüksek. Şehirde yapılacak aktiviteler de var. Ciddi bir turist sayısı bekliyoruz" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yorulmaz, yerli tatilcinin bu yıl farklı dönemlerde çok fazla tatil yaptığını, ara tatille birlikte 4'üncü dönem tatil olacağını, buna da ekonomik koşullar nedeniyle turistin sıcak bakmayacağını düşündüğünü söyledi.

KEMER'DEKİ OTELLERİN YARIDAN FAZLASI YERLİ TURİSTLE DOLU

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı ve ilçedeki bir otelin genel müdürü Dinçer Sarıkaya ise ilçedeki otellerin birçoğunun sezonu sonlandırıp tesisleri kapattıklarını söyledi. Sarıkaya, “Bütçe geliri anlamında hedeflere yaklaştık. Şu dönemde Kemer'deki otellerin yüzde 50'ye yakını kapandı" dedi. Kemer'deki açık otellerin yüzde 75 oranında dolu olduğunu ve yüzde 50'sinin iç pazar olduğunu kaydeden Sarıkaya, “4 kişilik aileler için çeşitli fiyat çalışmaları var. Çocukları ücretsiz düşünürken kişi başı 4-5 bin liraya bölgede tatil yapabilirler" diye konuştu.

YAZDAN KALMA GÜNLER

Kentte hava sıcaklığı da yaz günlerini aratmayacak seviyede mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Tatil planı yapanların en çok dikkat ettiği konuların başında gelen güneşli gün ve deniz suyu sıcaklığı ile ilgili Antalya, gündüz güneşli, akşamları ise serin havayı yaşıyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının 25 derece deniz suyu sıcaklığının ise 25-26 derece olması öngörülüyor. (DHA)