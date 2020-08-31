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Aktüel Turizm ve Tanıtım Platformu Genel Başkanı Yıldız, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti
Aktüel

Turizm ve Tanıtım Platformu Genel Başkanı Yıldız, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:03:07 -
Turizm ve Tanıtım Platformu Genel Başkanı Yıldız, Karabük Valisi Gürel'i ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Karabük Valisi Fuat Gürel'e ziyarette bulundu.

Ziyarette TUTAP'ın çalışmaları hakkında Gürel'i bilgilendiren Yıldız, Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan eserlerden birisinin Safranbolu olduğunu, ilçenin bir dünya markası haline geldiğini, dünyanın her köşesinden turist çektiğini söyledi.

Ülkenin tanıtımı için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımına katkı sağlayarak bu alanda projeler üretmeyi amaçlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla kolları sıvadık ve belirli bir yol katettik." diye konuştu.

Yıldız daha sonra tarihi evleri ile ünlü "Dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında bulunan Safranbolu ilçesine geçerek incelemelerde bulundu.

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