Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi"nin hayata geçirdi. Turizm çalışanları ne zaman aşı olacaklarını merak ediyor. Turizm çalışanları ne zamana aşı olacak?

Turizm personeli ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs aşı randevusu MHRS ve ALO 182’den alınıyor. Şimdilik 65 yaş üstü ve 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşlerine randevu veriliyor. Ayrıca yüz yüze eğitime başlayan öğretmenler de sistemden randevu alabiliyor. Turizm çalışanlarının aşı takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, aşılama çalışmalarının olumlu olduğunu belirtti. Atmaca, “Daha önce güvenli turizm sertifikasının avantajını yaşıyorduk. Öncelikle turizm çalışanlarının da aşılanmasıyla daha güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız. Turizm personelinin aşılanması, rekabette Türkiye'ye avantaj sağlayacak" diye konuştu.