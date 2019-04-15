Turizm Haftası ne zaman? Turizm Haftası etkinlikleri

Turizm konusunda toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 'Turizm Haftası' kutlanıyor. Hafta kapsamında il turizm müdürlüklerinde çeşitli etkinlikler yapılıyor ve vatandaşların turizme olan ilgisi artırılıyor. Peki, Turizm Haftası ne zaman? İşte konuya dair merak edilen detaylar...

Turizm Haftası ne zaman?

Turizm Haftası ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İşte, Turizm Haftası’na ilişkin detaylar…

Hafta içerisinde halka ve özellikle gençlere yönelik çeşitli konferans, seminer, sempozyum, panel, haftanın önemini vurgulayan çeşitli yarışmalar, defileler ve çevre gezileri düzenlenmekte, dolayısıyla turizmin sürekli gündemde kalması sağlanmaktadır.

Önceleri turizm sezonunun açılışı olarak kutlanılan hafta, günümüzde anlamını da değiştirmiştir. Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ve bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan çalışmalar, projeler hafta boyunca çeşitli etkinliklerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ve elimizdeki değerlere sahip çıkma konusunda halkımız bilinçlendirilmektedir.