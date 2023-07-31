Turizm gelirinde rekor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek 21 milyar 734 milyon dolar, ziyaretçi sayısı ise yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Bakan Ersoy, “Deprem ve seçim sürecinin etkilerine rağmen Türkiye bu gerçekleşmeleri yakaladı” dedi.

Turizm verilerinde ortalama kalış süreleri ve kişi başı gecelik harcamaların önemine değinen Bakan Ersoy, “Geçen yılın aynı döneminde 10,5 olan gecelik konaklama ise 9,9 geceye geriledi. Kişi başı gecelik harcama yüzde 11,9 artarak 99,9 dolara yükseldi. Bu çok önemli bir rakam. 2017 yılına kadar kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şimdi 100 dolara yaklaştı” dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünyada en fazla etkili tanıtım yapan ülke olduğunu söyleyerek, "Yeni destinasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medyada dijital pazarlama diye baktığınızda; 5 yıl önce ilk 20’ye giremeyen Türkiye şu anda ikinciliğe geldi. Tiktok’ta 3’üncü sıraya kadar geldi" diye konuştu.

Sürdürülebilir turizmle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, “Sürdürülebilirlik gelecekteki en büyük kriterlerden birisi olacak. Türkiye dünyanın en büyük çatı platformu olan GSTC ile 3 yıllık bir protokol yaptı. Üç aşamalı bir program, 2023 sonuna kadar birinci kriter yani yüzde 30’u gerçekleşmiş oluyor, 2025 sonuna kadar yüzde 70’i gerçekleşmesi gerekiyor. 2023 sonuna kadar da yüzde yüze kriterlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Hızla sertifika alan otel sayısı artmaya başladı. Şu an itibariyle 4 bin 132 otel sürdürülebilirlik belgesi aldı. Yıl sonuna kadar bakanlık belgeli otellerin tamamının sürdürülebilirlik belgesi almasını hedefliyoruz. Türkiye şu an itibariyle sürdürülebilir belgesi aşamasında birinci sıraya geldi” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO