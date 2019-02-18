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Turizm Bakanı Ersoy, tarihi Sinop Cezaevi’ni ziyaret etti

Turizm hedeflerini büyüttüklerini dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyon ihalesinin mart ayı sonuna yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
Turizm Bakanı Ersoy, tarihi Sinop Cezaevi’ni ziyaret etti

Sinop’ta çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valiliği ziyaretinin ardından Sakarya Caddesi üzerinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’ni gezen Bakan Ersoy, burada incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyon ihalesinin mart ayı sonuna yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi. Bakan Ersoy, Sinop’un yapısı gereği Ege Bölgesi’ni yansıttığını ifade etti.

Sinop’un var olan turizm potansiyelinin yeteri kadar değerlendirilemediğini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Sinop hem doğası hem de tarihi zenginlikleri bakımından çok önemli bir turizm bölgesi. Bu açıdan bakıldığında potansiyelini değerlendirememişiz. Şimdi biz turizm hedeflerimizi büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop’a da büyük işler düşecek. Buraya gelen turist sayısının artması için gerekli planlarımızı yapıyoruz.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:19
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Sakarya Caddesi
  3. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi
  4. Bakan Ersoy
  5. Sinop Tarihi Cezaevi
  6. Ege Bölgesi

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