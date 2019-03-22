0553 313 94 23

Turizm acentası temsilcileri Safranbolu’yu gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla, seyahat acentalarına iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için keşif gezileri düzenledi.

22 Mart 2019 Cuma 12:40
Turizm acentası temsilcileri Safranbolu’yu gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla, seyahat acentalarına iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için keşif gezileri düzenledi.


TÜRSAB’ın Karadeniz info gezisine Marmaris, Adana, Bodrum, Kuşadası, Hatay, Pamukkale ve Mersin Bölge Temsil Kurulu’na bağlı 300 seyahat acentası temsilcisi katılıyor. 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek bölge tanıtım gezisinde, seyahat acentası temsilcilerine Karadeniz Bölgesi’ndeki tarihi ve turistik noktalar hakkında bilgilendirme yapılacak.


21 Mart günü başlayan gezi kapsamında katılımcılar iki ayrı grup halinde eş zamanlı olarak Safranbolu ve Trabzon’dan karşılıklı hareketle Karadeniz turuna başladı. Safranbolu’dan başlayan gezinin birinci gününde katılımcılar Kristal Cam Teras, Safranbolu Arasta Çarşısı, Hıdırlık Tepesi, Kaymakamlar Evi, Yörük Köyü, Sipahioğlu Konağı, 350 yıllık Çamahırhane’yi gezdikten sonra Safrabolu TSO’nun ev sahipliğinde kent protokolü ile yemekte bir araya geldi.


Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin’in de katıldığı yemekte TÜRSAB yetkilileri ve turizm acenta temsilcilerine başta Safranbolu olmak üzere Karabük’ün tarihi ve turistlik alanlarının yanı sıra doğa turizmi noktasında da detaylı bilgiler verildi.


Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’nun ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, “ Sizler sayesinde insanlar yer değiştiriyorlar, turizm hareketliliği gösteriyorlar. Bunları organize eden sizlersiniz.İnsanların akıllarından geçmeyen, sizlerin yönlendirmesi ile düşünüp bir yerlere transfer oluyorlar, geziyorlar. Bu anlamda sizleri burada görmek bizi mutlu etti. Bu işi organize eden ve sizleri buraya getiren TÜRSAB yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ülkemizin her tarafı önemli ve değerli. Yenice diye bir bölgemiz var orada çok güzel doğa turizm yapılacak yerler var. İlimizin çeşitli bölgelerinde sizin göndereceğiniz ve yönlendireceğiniz misafirlerimizi ağırlamak isteriz. Sizler bölgeyi tanıyacaksınız ki buraya göndereceğiniz misafirlerin buraya gelmesine vesile olacaksınız” dedi.


Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar ise, Safranbolu’nun dünya miras şehirleri listesinde yer alan ve bir bütün olarak korunduğunu ifade ederek, “ Konak, han, hamam gibi Osmanlının izlerini taşıyan ve günümüze kadar gelen bu nadide kentimiz, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bizler de diğer kurumlarımızla birlikte Safranbolu’nun turizm çıtasını yükseltmek ve buraya gelen turistlerin günü birlikten ziyade doğa turizmi ile birlikte turistlerin burada daha fazla kalması yönünde çalışma yapıyoruz. İnşallah sizlerin de destekleriyle Safranbolu’da turizm çeşitliliği ile birlikte hem turist sayısında artış, hem de konaklama oranlarını yukarı seviyeleri çekeriz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:40
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Altaylı'ya "polise hakaret" suçundan para cezası
    1. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    2. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    3. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    4. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    5. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    6. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    7. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    8. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    9. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    10. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    11. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    12. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    13. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    14. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    15. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    16. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    17. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    18. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    19. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    20. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    21. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    22. Turizm acentası temsilcileri..
    23. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    24. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    25. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    26. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    27. Düzce Üniversitesi’nde yeni uygulama..
    28. "İşsizlik oranlarında seçimlerden..
    29. Park içindeki trafo alev aldı
    30. Tavas’da öğrenciler fidan dikti
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler