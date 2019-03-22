Turizm acentası temsilcileri Safranbolu’yu gezdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla, seyahat acentalarına iş geliştirme ve yeni iş imkanlarının oluşturulması için keşif gezileri düzenledi.

TÜRSAB’ın Karadeniz info gezisine Marmaris, Adana, Bodrum, Kuşadası, Hatay, Pamukkale ve Mersin Bölge Temsil Kurulu’na bağlı 300 seyahat acentası temsilcisi katılıyor. 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek bölge tanıtım gezisinde, seyahat acentası temsilcilerine Karadeniz Bölgesi’ndeki tarihi ve turistik noktalar hakkında bilgilendirme yapılacak.

21 Mart günü başlayan gezi kapsamında katılımcılar iki ayrı grup halinde eş zamanlı olarak Safranbolu ve Trabzon’dan karşılıklı hareketle Karadeniz turuna başladı. Safranbolu’dan başlayan gezinin birinci gününde katılımcılar Kristal Cam Teras, Safranbolu Arasta Çarşısı, Hıdırlık Tepesi, Kaymakamlar Evi, Yörük Köyü, Sipahioğlu Konağı, 350 yıllık Çamahırhane’yi gezdikten sonra Safrabolu TSO’nun ev sahipliğinde kent protokolü ile yemekte bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin’in de katıldığı yemekte TÜRSAB yetkilileri ve turizm acenta temsilcilerine başta Safranbolu olmak üzere Karabük’ün tarihi ve turistlik alanlarının yanı sıra doğa turizmi noktasında da detaylı bilgiler verildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’nun ülkenin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, “ Sizler sayesinde insanlar yer değiştiriyorlar, turizm hareketliliği gösteriyorlar. Bunları organize eden sizlersiniz.İnsanların akıllarından geçmeyen, sizlerin yönlendirmesi ile düşünüp bir yerlere transfer oluyorlar, geziyorlar. Bu anlamda sizleri burada görmek bizi mutlu etti. Bu işi organize eden ve sizleri buraya getiren TÜRSAB yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ülkemizin her tarafı önemli ve değerli. Yenice diye bir bölgemiz var orada çok güzel doğa turizm yapılacak yerler var. İlimizin çeşitli bölgelerinde sizin göndereceğiniz ve yönlendireceğiniz misafirlerimizi ağırlamak isteriz. Sizler bölgeyi tanıyacaksınız ki buraya göndereceğiniz misafirlerin buraya gelmesine vesile olacaksınız” dedi.

Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar ise, Safranbolu’nun dünya miras şehirleri listesinde yer alan ve bir bütün olarak korunduğunu ifade ederek, “ Konak, han, hamam gibi Osmanlının izlerini taşıyan ve günümüze kadar gelen bu nadide kentimiz, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bizler de diğer kurumlarımızla birlikte Safranbolu’nun turizm çıtasını yükseltmek ve buraya gelen turistlerin günü birlikten ziyade doğa turizmi ile birlikte turistlerin burada daha fazla kalması yönünde çalışma yapıyoruz. İnşallah sizlerin de destekleriyle Safranbolu’da turizm çeşitliliği ile birlikte hem turist sayısında artış, hem de konaklama oranlarını yukarı seviyeleri çekeriz” dedi.